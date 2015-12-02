اجتماع عزاداران زابل در اربعین حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع بزرگ مردمی عزاداران حسینی زابل که همزمان از دو شبکه استانی و سراسری پخش می شد از ساعت ۱۰ صبح امروز آغاز و تا قبل از شروع زیارت اربعین ادامه داشت.

مردم امروز عاشقانه در میدانی به نام مظلوم دشت کربلا جمع شدند تا بار دیگر با فریاد لبیک یا حسین، عشق و دلدادگی خود به اهل بیت (ع) را نشان دهند.

امام جمعه زابل در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: برگزیدگی امام حسین(ع) وسیله ای برای امتحان امت از زمان این امام همام تا آخر است، چرا که می توان این بنده گرانقدر خداوند را مرز بین حق و باطل تلقی کرد.

حجت الاسلام علی اکبر کیخا با تاکید بر اینکه اربعین، مبدا حرکت تمام ناشدنی تبلیغ و ترویج فرهنگ حسینی است، افزود: از اربعین به بعد همه همت اهل بیت (ع) و شیعیان برای زنده نگه داشتن یاد امام حسین(ع) و مبارزه با نظام استبکار اموی، عباسی و نظام های ستمگر تاریخ است.

وی اربعین را مقطع پایان یافتن اسارت اهل بیت(ع)، کامل شدن رسالت حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) در رسوا ساختن یزیدیان و پیام رسانی خون سرخ سیدالشهدا(ع) به گمراهان کوفی و شامی عنوان کرد.

امام جمعه زابل با اشاره به اهمین خواندن زیارت اربعین در این روز اظهار داشت که در این زیارت نامه به صفت های کرامت، شهادت و خوشبختی اباعبدالله الحسین(ع) اشاره شده است که چرا یکی از ارزش های انسان کرامت اوست و وقتی این صفت نسبی شد، مقام شهادت نیز برای او مهیا می شود.

وی گفت: شهادت در زیارت نامه اربعین به مثابه خوشبختی است و همچنین به نجات مسلمانان از گمراهی و جهالت توسط سیدالشهدا(ع) تاکید شده است.

حجت الاسلام کیخا تاکید کرد: اربعین حسینی جایگاه ویژه‌ای در زندگانی ما دارد و چهل روز عزاداری و عبادت برای اباعبدالله الحسین(ع) بسیار سفارش شده که نشان از اهمیت واژه اربعین دارد.