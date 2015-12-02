مدیریت حضرت زینب(س) بعد از حادثه عاشورا عزتمندانه بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمود ملکدار ظهر چهارشنبه و در سالروز اربعین حسینی در اجتماع بزرگ عزاداران سرور و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین(ع) شهرستان دامغان در محل حسینیه اعظم حضرت ابوالفضل(ع) این شهر ضمن عرض تسلیت فرارسیدن اربعین امام حسین(ع) اظهار داشت: اهلبیت عصمت و طهارت(س) تمام تلاش خود را بکار گرفتند تا خدشه و ضربهای به اسلام وارد نشود.
معاون امور طلاب و دانشآموختگان حوزههای علمیه بابیان اینکه ارزشهای یک نهضت و انقلاب باید برای مردم بیان شود، افزود: باید کوشید پیام شهدا، اهداف و ارزشهای قیام اباعبدالله الحسین(ع) بهخوبی منتقل شود.
ملکدار اضافه کرد: همه ما وظیفهداریم بهعنوان پیروان واقعی آل الله تلاش کنیم تا ارزشهای دینی و اسلامی زنده بماند.
وی یادآور شود: در زمان قیام امام حسین(ع) روحیه مبارزه و حقطلبی در بین اصحاب و یاران ایشان حاکم بود که توانستند در مقابل باطل به پیروزی عزت مندانه دست پیدا کنند.
معاون امور طلاب و دانشآموختگان حوزههای علمیه با تاکید بر اینکه فریاد لبیک یا حسین(ع) در جای جای جهان طنینانداز شده است، اظهار داشت: این پیام برگرفته از عزاداری پرشکوه و خودجوش ملتهای مسلمان است که عشق و ارادت خودشان را به آقا اباعبدالله الحسین(ع) ابراز میدارند و به این ندا افتخار میکنند.
ملکدار افزود: امروز لبیک یا حسین(ع) و لبیک یا حضرت زینب(س) کاخ سفید و رژیم فاسد صهیونیستی را به لرزه انداخت و ترس و وحشت را در آنان ایجاد کرده است.
وی همچنین اشاره ای نیز به تلاش دشمنان برای تضعیف ایران اسلامی داشت و اظهار داشت: مرگ بر آمریکا در کشور ما به یک فرهنگ تبدیلشده و ملت ما هیچ ترس و واهمهای از استکبار جهانی ندارند.
ملکدار گفت: آمریکا و حامیان او میخواهند به اسلام، قرآن و انقلاب ایران ضربه وارد کنند که تا کنون با هوشیاری و بصیرت ملت به اهدافشان نرسیدند و توطئه و نقشههایشان یکبهیک خنثی شد.
اجتماع بزرگ عزاداران سرور و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین(ع) از سوی ادارات تبلیغات اسلامی، اوقاف و امور خیریه، سپاه ناحیه و با همکاری هیئت امناء حسینیه اعظم حضرت ابوالفضل(ع) شهرستان دامغان برگزار شد.
دستهها عزاداری در دامغان امروز از آستان مقدس امامزادگان محمد و جعفر(ع) حرکت و در محل حسینیه اعظم حضرت ابوالفضل(ع) اجتماع و به عزاداری پرداختند.
فرماندار، روحانیت و قشرهای مختلف مردم و شیفتگان اباعبدالله الحسین(ع) در این آئین حضور داشتند.
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