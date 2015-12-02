انتقال ۳۲ مجروح به مرز مهران/انجام روزانه ۷۰ هزار ویزیت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید علی مرعشی که در کربلا به‌سر می‌برد، گفت: تمام تیم‌های پزشکی مستقر در کربلا برای روز اربعین(فردا در عراق اربعین حسینی است)، در آماده‌باش کامل بوده و موظف هستند با آمادگی کامل خدمات بهداشتی - درمانی و امداد و نجات را به زائران حسینی ارائه دهند.

وی با اشاره به اینکه روز گذشته ۳۲ مجروح و بیمار از شهرهای حلّه و کربلا به‌ وسیله ۷ دستگاه آمبولانس و ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس به مرز مهران منتقل شدند، گفت: باتوجه به اینکه ۹۰ درصد زائران از مرزهای زمینی وارد عراق شده‌اند و به نسبت حجم بسیار زیاد جمعیت، میزان شیوع بیماری‌ها و تصادفات جاده‌ای در سطح پایینی است که امیدواریم در دو روز باقی مانده هم با همین روال ادامه یابد.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر با بیان این‌که مشکل خاصی در زمینه تجهیزات، نیروی انسانی، دارو و ارائه خدمات درمانی وجود ندارد، تصریح کرد: تدابیر لازم برای ارائه خدمات پزشکی به جمعیت میلیونی زائران در روز اربعین وجود در نظر گرفته شده و نگران در این زمینه وجود ندارد.

مرعشی همچنین با اشاره به اعزام ۱۲۰ نفر امدادگران سازمان امداد و نجات برای پوشش عملیات امدادی در کربلا، گفت: به درخواست سفیر عراق ۱۰ پزشک و امدادگر در سامرا مستقر و روزانه به ۱۲۰۰ زائر خدمات درمانی را ارائه می‌دهند؛ همچنین ۱۰ امدادگر نیز به تیم درمانی مستقر در حله اضافه شدند.

به گفته وی ۱۰۰ امدادگر نیز در اطراف حرمین مستقر هستند تا در صورت نیاز به ارائه خدمات امدادی با فرماندهی واحد وارد عمل شوند.

مرعشی خاطرنشان کرد: چادرهای جاده‌ای جمعیت هلال‌احمر از نجف تا حیدریه از امروز و چادرهای مسیر حیدریه تا کربلا به تدریج تا فردا جمع‌آوری می شود، اما ارائه خدمات تیم‌های جاده‌ای در شهرهای بصره، عماره، بدره، کوت و دیوانیه تا دو روز پس از اربعین ادامه دارد.

وی گفت: به طور متوسط روزانه ۶۵ تا ۷۰ هزار ویزیت در کربلا صورت گرفته و بیماران خدمات مختلف درمانی را دریافت می‌کنند.