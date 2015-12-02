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۱۱ آذر ۱۳۹۴، ۱۷:۳۰

۴ زائر کشته و ۲۴ مجروح تصادف «حله» به مهران منتقل شدند

۴ زائر کشته و ۲۴ مجروح تصادف «حله» به مهران منتقل شدند

ایلام- چهارکشته و ۲۴ مجروح تصادف اتوبوس حامل زائران ایرانی در «حله» عراق به مهران منتقل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر،  امروز یک دستگاه اتوبوس حامل زئران اربعین حسینی در مسیر حله به کربلا واژگون شد که در این سانحه رانندگی متاسفانه چهار زائر کشته و ۲۴ نفر دیگر مجروح شدند.

بر اساس این گزارش از مهران، زائران این سانحه رانندگی به وسیله بالگرد به بیمارستان امام حسین ( ع) شهر مهران منتقل شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام با تایید این خبر اظهار داشت: ۱۳ نفر از مجروحان حادثه هم اکنون از طریق بالگرد وارد فرودگاه ایلام شده تا به بیمارستان امام خمینی(ره) شهر ایلام منتقل شوند.

علی دلپیشه اظهار داشت: خوشبختانه حال مجروحان حادثه وخیم نیست.

اطلاعات تکمیلی این خبر اعلام می شود.

کد مطلب 2990252

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