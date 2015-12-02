وزارت دفاع روسیه:اسناد انتقال نفت داعش به ترکیه را منتشر می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد شواهدی در اختیار دارد که نشان می دهد ترکیه مصرف کننده اصلی نفت تروریست های داعش است و «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه و خانواده اش در انجام معامله با داعش دخیل هستند.

مقامات مسئول این وزارتخانه در مراسمی در مسکو در این زمینه اعلام کردند که تصاویر ماهواره ای در اختیار دارند که نشان دهنده تانکرهای نفتی است که از اراضی تحت اشغال داعش به سوی ترکیه در حرکت بوده و از ۳ مسیر نفت را به ترکیه منتقل می کنند.

این وزارتخانه افزود به حملات هوایی علیه زیرساخت های نفتی داعش در سوریه به عنوان بخشی از عملیات های هوایی مسکو علیه تروریست ها ادامه خواهد داد.

خبرگزاری روسیا الیوم نیز لحظاتی پیش با انتشار یک خبر فوری به نقل از وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: داعش از ۸ هزار و پانصد کامیون برای قاچاق روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت به ترکیه استفاده می کند. این تصاویر را هفته آینده منتشر خواهیم کرد.

دراین راستا، یکی از مسئولان اطلاعاتی ارتش آزاد سوریه نیز دیروز گفت که تصاویری مربوط به امضاء برخی قراردادهای مربوط به خرید نفت توسط ترکیه از داعش را در اختیار دارد. وی که خواست نامش فاش نشود، بر مستند بودن اسناد مذکور تأکید اما جزئیات بیشتری را در این خصوص مورد اشاره قرار نداد.

این در حالیست که «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه دو روز قبل اعلام کرده بود: اگر خبر خرید نفت از داعش توسط ترکیه درست باشد، از منصب خود استعفا می دهم. ترکیه از داعش نفت نمی خرد و هرکسی چنین ادعایی را دارد باید اثبات کند. ترکیه هیچ ارتباطی با هیچ گروه تروریستی ندارد.