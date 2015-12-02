رونمایی از کتابی درباره شهید چمران در بیروت

به گزارش خبرنگار مهر در بیروت، کتاب «غم فی عشق» (غمی با عشق) که دلنوشته های عرفانی و یادداشت های جهادی شهید چمران است توسط دار الموده ترجمه و به چاپ رسید. عصر روز سه شنبه این کتاب در غرفه رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بیروت رونمایی شد و مورد استقبال قرار گرفت.

اساتید دانشگاه، روحانیون، جوانان و دوستداران شهید چمران برای تهیه این کتاب به غرفه مراجعه می کردند. بسیاری از جوانان در کنار کتاب، تصاویر مقام معظم رهبری و حضرت امام راحل را تقاضا می کردند. دکتر محمد مهدی شریعتمدار، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بیروت با حضور در غرفه رایزنی با اساتید و حضار به گفتگو نشست.

برخی خاطرات شهید چمران از روزهای سخت محاصره «نبعه» و چگونگی تلاش وی برای نفوذ به داخل منطقه، با متنی زیبا و هنرمندانه به تصویر کشیده شده است. همچنین تصاویر و صدای شهید چمران زینت بخش غرفه شده بود.