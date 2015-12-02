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۱۱ آذر ۱۳۹۴، ۱۸:۰۴

رونمایی از کتابی درباره شهید چمران در بیروت

رونمایی از کتابی درباره شهید چمران در بیروت

کتاب جدیدی درباره شهید چمران در نمایشگاه کتاب بین المللی بیروت رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیروت، کتاب «غم فی عشق» (غمی با عشق) که دلنوشته های عرفانی و یادداشت های جهادی شهید چمران است توسط دار الموده ترجمه و به چاپ رسید. عصر روز سه شنبه این کتاب در غرفه رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بیروت رونمایی شد و مورد استقبال قرار گرفت.

اساتید دانشگاه، روحانیون، جوانان و دوستداران شهید چمران برای تهیه این کتاب به غرفه مراجعه می کردند. بسیاری از جوانان در کنار کتاب، تصاویر مقام معظم رهبری و حضرت امام راحل را تقاضا می کردند. دکتر محمد مهدی شریعتمدار، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بیروت با حضور در غرفه رایزنی با اساتید و حضار به گفتگو نشست.

برخی خاطرات شهید چمران از روزهای سخت محاصره «نبعه» و چگونگی تلاش وی برای نفوذ به داخل منطقه، با متنی زیبا و هنرمندانه به تصویر کشیده شده است. همچنین تصاویر و صدای شهید چمران زینت بخش غرفه شده بود.

کد مطلب 2990274
سمیه خمارباقی

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