خراسان جنوبی ظرفیت لازم را برای برگزاری مسابقات قرآنی کشوری ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد طاهر گرایلی در حاشیه مراسم افتتاحیه سی و هشتمین دور مسابقات استانی قرآنی درشهرستان قاین در جمع خبرنگاران اظهارکرد: قبل از تقسیم استان، کم کاری‌هایی در حوزه قرآنی استان داشته‌ایم.

وی بابیان اینکه به دلیل کم کاری متولیان امور قرآنی در گذشته، خراسان جنوبی در مسابقات کشوری سکویی نداشته است، عنوان کرد: اکنون تلاش داریم مسابقات قرآنی را پررنگ‌تر در استان دنبال کنیم و زمینه را برای حضور فعالان قرآن و قهرمانان عرصه معنوی فراهم کنیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای افزایش حافظان قرآن و توسعه مباحث قرآنی برگزاری مسابقات قرآنی است، ادامه داد: مأنوس کردن جوانان به معنویت یکی از راهکاری‌های مبارزه با جنگ نرم دشمن است.

گرایلی با بیان اینکه در راستای توجه به امور قرآنی برگزاری مسابقات در شهرستان‌های خراسان جنوبی کلید خورد، تصریح کرد: با همت و هماهنگی و همکاری تمامی مدیران تلاش داریم تا خراسان جنوبی در زمینه قرآن، در سکوهای نخست کشوری فرار گیرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی بیان داشت: افزایش حافظان قرآن کریم در قاین و سه برابر شدن تعداد شرکت کنندگان در مسابقات شهرستانی موجب شد تا میزبانی سی و هشتمین دوره مسابقات استانی قرآن اوقاف را در شهرستان قاین برگزار کنیم.

وی با بیان اینکه هرچه بیشتر به حافظان قرآنی توجه شود، گرایش به قرآن بیشتر می‌شود، ادامه داد: قرآن درمان دردهای اجتماعی است و باید آن را در جامعه اسلامی از مهجوریت خارج کنیم.

گرایلی از رشد ۷۰ درصدی حافظان قرآن کریم در استان خبر داد و افزود: در مسابقات قرآنی امسال ۱۰۳ نفر در بخش خواهران و ۷۴ نفر در بخش برادران شرکت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه در مسابقات سال‌های گذشته تنها نفرات اول تا سوم هر رشته به مرحله استانی راه می‌یافته‌اند، عنوان کرد: امسال هر شرکت‌کننده‌ای که امتیاز ۶۵ را کسب کرده به مرحله استانی راه پیدا کرده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه باید سمت و سوی تبلیغات در راستای فرهنگ قرآن باشد، افزود: خراسان جنوبی نخستین استانی است که کلاس‌های حفظ را به صورت منظم و منسجم برگزار می‌کند.

وی با اشاره به اینکه مسابقات کشوری سی و هشتمین دوره قرآن کریم امسال در استان کرمانشاه برگزار می‌شود، ادامه داد: سه سال متوالی است که میزبانی این مسابقات را برای استان پیگیر هستیم.

گرایلی بیان داشت: ظرفیت‌های استانی و امکانات زیرساختی و اعتباری خراسان جنوبی مانع برگزاری مسابقات کشوری قرآن است.