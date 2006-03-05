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۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۴:۳۴

هديه شهرداري به تيم ملي در دوره شهردار سابق برنامه ريزي شده بود

هديه شهرداري به تيم ملي در دوره شهردار سابق برنامه ريزي شده بود

رئيس شوراي اسلامي شهر تهران گفت: هديه تيم ملي فوتبال در زمان شهردار سابق (دكتر احمدي نژاد) برنامه ريزي و بودجه اي براي آن پيش بيني شده بود.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، مهندس مهدي چمران در دويست و نوزدهمين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران با تاكيد براينكه هرگونه تصميم در خصوص نرخ جديد كرايه تاكسي ها مربوط به سال آينده است، تصريح كرد: تلاش داريم تا نرخ  جديد كرايه تاكسي هاي گردشي را تا قبل از پايان امسال به تصويب برسانيم؛ تا به طور قطعي در سال آينده اجرا شود.

وي تاكيد كرد: هرگونه افزايش نرخ كرايه تاكسي ها در سال جاري غيرقانوني است.

رئيس شوراي اسلامي شهرتهران همچنين در خصوص هديه 500 ميليون توماني شهرداري به تيم ملي فوتبال، اظهار داشت: كمك مالي وهديه به تيم ملي فوتبال درزمان شهردار سابق ( دكتر احمدي نژاد) برنامه ريزي و بودجه اي براي آن پيش بيني شده بود اما دقيقا نمي دانم كه مبلغ اهدا شده همان مقداريا بيشتر بوده است. 

وي گفت: به خاطر ندارم كه ميزان اين هديه در زمان احمدي نژاد چه مقدار بوده است.

چمران در ادامه تكميل برج ميلاد را براي شوراي شهرحائزاهميت دانست و افزود: در بودجه سال 85 رقمي بالغ بر10ميليارد تومان براي خريد آسانسوراين مجموعه پيش بيني شده است.

وي همچنين از تصويب يك فوريت انتشار و فروش اوراق مشاركت براي نوسازي بافتهاي فرسوده خبر داد و افزود: بر اين اساس دولت به شهرداري شهرهاي بزرگ اجازه خواهد داد تا با انتشار 500 ميليارد ريال اوراق مشاركت و فروش آن از محل درآمد اين اوراق نسبت به نوسازي بافت هاي فرسوده اقدام كنند.

 

کد مطلب 299030

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