هديه شهرداري به تيم ملي در دوره شهردار سابق برنامه ريزي شده بود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، مهندس مهدي چمران در دويست و نوزدهمين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران با تاكيد براينكه هرگونه تصميم در خصوص نرخ جديد كرايه تاكسي ها مربوط به سال آينده است، تصريح كرد: تلاش داريم تا نرخ جديد كرايه تاكسي هاي گردشي را تا قبل از پايان امسال به تصويب برسانيم؛ تا به طور قطعي در سال آينده اجرا شود.

وي تاكيد كرد: هرگونه افزايش نرخ كرايه تاكسي ها در سال جاري غيرقانوني است.

رئيس شوراي اسلامي شهرتهران همچنين در خصوص هديه 500 ميليون توماني شهرداري به تيم ملي فوتبال، اظهار داشت: كمك مالي وهديه به تيم ملي فوتبال درزمان شهردار سابق ( دكتر احمدي نژاد) برنامه ريزي و بودجه اي براي آن پيش بيني شده بود اما دقيقا نمي دانم كه مبلغ اهدا شده همان مقداريا بيشتر بوده است.

وي گفت: به خاطر ندارم كه ميزان اين هديه در زمان احمدي نژاد چه مقدار بوده است.

چمران در ادامه تكميل برج ميلاد را براي شوراي شهرحائزاهميت دانست و افزود: در بودجه سال 85 رقمي بالغ بر10ميليارد تومان براي خريد آسانسوراين مجموعه پيش بيني شده است.

وي همچنين از تصويب يك فوريت انتشار و فروش اوراق مشاركت براي نوسازي بافتهاي فرسوده خبر داد و افزود: بر اين اساس دولت به شهرداري شهرهاي بزرگ اجازه خواهد داد تا با انتشار 500 ميليارد ريال اوراق مشاركت و فروش آن از محل درآمد اين اوراق نسبت به نوسازي بافت هاي فرسوده اقدام كنند.