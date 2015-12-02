۱۱ آذر ۱۳۹۴، ۲۱:۴۳

گزارش خبرنگار مهر از کربلا؛

امنیتی که نبود، امنیت و حس امنیتی که موج می زند...

خبرنگار مهر ـ کربلای معلی: این روزها به واسطه اربعین شهادت سرور و سالار شهیدان این قطعه از زمین ـ کربلا ـ همچون گوهری در میان سیل عظیم دوستداران خاندان اهل بیت (ع) نور افشانی می کند و شیفتگان اباعبدالله الحسین در این کنگره جهانی سر از پا نمی شناسند.

با زوار اربعین ـ که هر یک از نقطه ای از این عالم خود را به کربلا رسانده اند ـ صحبت که می کنی انگار به امن ترین نقطه عالم پناه آورده اند و این در حالی است که همگان می دانند به واسطه جنگ نیابتی نظام سلطه علیه مسلمانان، منطقه خاورمیانه به طور عام و سرزمین عراق به طور خاص در آتش کینه توزی ها و جهالت جماعتی تحمیق شده می سوزد.

از لطف و عنایت معصومین علیهم السلام به امت اسلام که بگذریم، شیرمردانی جان بر کف که به دنبال «شهادت» کوه ها و دشت ها را پیموده اند در تامین این امنیت و آرامش مثال زدنی نقشی به سزا داشته اند. این مسئله البته از نگاه هیچ یک از زائرین اربعین پنهان نیست و همه به آن اذعان دارند.

لازم نیست راه دوری برویم، همین سال گذشته که مرحمت ارباب شامل حالم شده و در چنین روزهایی در این سرزمین حضور داشتم به روشنی می دیدم که چنین حسی در میان زائران نیست، حتی بارها صدای تیراندازی ها از اطراف شهر به گوش می رسید و زوار حرمین شریفین کربلا اگرچه باکی نداشتند اما به قول معروف خیالشان از بابت امنیت راحت نبود، امسال اما این چنین نیست و احساس امنیت در چشمان شیعیان آل الله(ع) و زواراربعین موج می زند، چه، امنیت نیم بند چند سال گذشته الان جای خود را به امنیتی کامل و بالاتر از آن احساسی سرشار از امنیت و آرامش داده است.

در این میان اما؛ پای گپ و گفت های دوستانه با زوار اربعین ـ چه ایرانی چه غیر ایرانی ـ که می نشینی نام چند نفر را بیش از هر کسی می شنوی، نام کسانی که مردم آنان را موثرترین افراد در تامین این امنیت می دانند و دائم صحت و سلامتشان را از خدا می خواهند. این نام های آشنا کسانی نیستند جز «حاج قاسم سلیمانی»، «هادی العامری» و...

امشب در کربلا شب اربعین است و فردا در این نقطه از کره خاکی قیامتی بر پاست، قیامتی که سرشار از نشانه هایی است برای دشمنان آل الله(ع)...   

 

 

 

 

 

 

 

