كنگره علامه بلاغي در ايران و عراق برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار "مهر" ، كنگره بين المللي علامه بلاغي در راستاي گراميداشت اين شخصيت مهم و تأثيرگذار بر جهان اسلام كه نقش محوري در وحدت بخشيدن به مسلمانان داشته برگزار مي شود.

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي در همين راستا، كنگره علامه شرف الدين را نيز در لبنان برگزار مي كند .

علامه محمد جواد بلاغي متولد 1282 هجري قمري، در نجف است كه بيش از 60 كتاب و رساله به رشته تحرير در آورده است . آلاء الرحمن، في تفسيرالقرآن، و الهدي الي دين المصطفي از مهمترين آثار وي است . وي سالها با استعمار انگليس در عراق مبارزه كرده و سرانجام به سال 1352 هجري قمري نجف در گذشته است .