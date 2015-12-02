برجام مهمتر از PMD است/ گزارش آمانو دلیل و مدرک قاطع ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش خود درباره فعالیت های هسته ای سالهای گذشته ایران ادعا کرد که ایران قصد داشته برای رسیدن به سلاح هسته ای تلاش کند.

در گزارش نهایی آژانس از برنامه های هسته ای ایران در سالهای گذشته اذعان شده که یافته های آژانس درباره برنامه های هسته ای بر اساس ارزیابی ها و مشاوره با مقامات آمریکا و اسرائیل است.

طبق این گزارش این بررسی ها هنوز ابهام دارند و باید بیشتر مورد تحقیق قرار گیرند. آژانس همچنین مدعی شده که ایران در گذشته اطلاعات لازم و کافی را در اختیار این نهاد قرار نداده است و در مواقع لزوم همکاری های لازم را انجام نداده است.

چهار سال پیش نیز آژانس گزارشی مبنی بر فعالیت های ایران در تحقیق و دستیابی به سلاح هسته ای منتشر شده بود. در همین حال رسانه های مختلف جهان تفسیرهای مختلفی درباره گزارش آژانس منتشر کرده اند که بیشتر تفسیرها حول محور برنامه های گذشته ایران و عدم دستیابی به سلاح هسته ای می گردد.

روزنامه وال استریت ژورنال با انتشار گزارش آژانس درباره برنامه هسته ای ایران در سالهای گذشته نوشت: مقامات آمریکایی می گویند اجرای توافق هسته ای به گذشته فعالیت های ایران کاری ندارد. به گفته آنها این گزارش مانعی برای لغو تحریم های ایران محسوب نمی شود.

به نوشته این روزنامه با وجود ادعاهای آژانس درباره گذشته فعالیت های هسته ای ایران، قدرت های بزرگ به توافق هسته ای با ایران پایبند هستند و این مطلب در آینده پرونده هسته ای مهم است.

در این گزارش به نقل از مقامات آمریکایی آمده است که دولت اوباما از گزارش آژانس درباره ایران استقبال می‌کند و امیدوار است شورای حکام به بررسی موضوعات ادعایی در زمینه تسلیحات خاتمه داده و آن را ببندد.

نشنال اینترست نیز نوشت گزارش آژانس انرژی اتمی درباره گذشته پرونده هسته ای ایران چندان بر اساس شواهد و مدارک درست منتشر نشده است و نمی تواند ملاک ارزیابی های آینده درباره پرونده هسته ای ایران قرار بگیرد.

بعد از یک دهه تلاش نافرجام برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک به نظر می رسد برجام آنقدر مهم باشد که گزارش آمانو چندان به نظر قدرت های جهانی نیاید. به نوشته نشنال اینترست گزارش آمانو بیشتر جانب کشورهای دیگر عضو آژانس را گرفته است.

بر این اساس از آنجایی که گزارش آمانو چندان قاطع و با دلیل و مدرک ارائه نشده است به نظر نمی رسد تاثیری در روند توافق هسته ای با ایران داشته باشد.

خبرگزاری روسی اسپوتنیک در همان ابتدا گزارش آمانو را بدون سند و مدرک ارزیابی می کند و می نویسد چنین گزارشی نمی تواند مانع اجرای برجام و توافق هسته ای با ایران شود.

به نوشته اسپوتنیک که در گزارش نیز ذکر شده است که بعد از سال ۲۰۰۹ هیچ شواهدی مبنی بر فعالیت های هسته ای ایران برای رسیدن به سلاح هسته ای مشاهده نشده است.

سایت هیل نیز در خبری مربوط به گزارش آمانو درباره گذشته فعالیت های هسته ای ایران مطالبی را تکرار کرده است که بارها مقامات آمریکایی و اسرائیلی روی آن پافشاری می کردند. غرب از فعالیت های هسته ای ایران باخبر بوده است ولی رسیدن به توافق همه این اطلاعات را تحت الشعاع قرار داده است.

به نوشته هیل گزارشی که آژانس درباره ایران منتشر کرده بارها در کاخ سفید درباره آن بحث شده است و به نظر نمی رسد آمریکایی ها از این گزارش شگفت زده شده باشند.

این سایت به نقل از مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد فعالیت های گذشته ایران تاثیری در پرونده ندارد چون دیگر نمی تواند تکرار شود زیرا تمام راههای دستیابی ایران به سلاح هسته ای مسدود شده است.

بر این اساس گزارش آژانس، ابهامات و سئوالات باقی مانده در مورد برنامه اتمی ایران را به خوبی پاسخ داده است. تونر گفت: آمریکا و پنج کشور دیگری که در مذاکرات اتمی با ایران مشارکت داشتند در جلسه شورای حکام آژانس در روز ۱۵ دسامبر با مختومه شدن این پرونده موافقت خواهند کرد تا بتوانیم بر اجرای توافق جامع اتمی متمرکز شویم.

از سوی دیگر روزنامه ها و سایت های صهیونیستی به نوعی از گزارش آمانو درباره ایران ذوق زده شده و در تیترهای خود عنوان سلاح هسته ای را برای پرونده هسته ای ایران به کار بردند.

آروتس شیوا روزنامه افراطی محافظه کاران در سرزمین های اشغالی می نویسد ایران در گذشته در جستجوی سلاح هسته ای بوده است و احتمال دارد این روند را در آینده نیز تکرار کند.

دیگر سایت های خبری صهیونیستها نیز ادعای بدون مدرک آمانو درباره فعالیت های گذشته ایران را به گونه ای منعکس کردند که گویی آنها مدارک جدیدی پیدا کرده اند.

سایت صهیونیستی جروزالم پست دقایقی بعد از انتشار گزارش آمانو درباره ایران گزارشی منتشر کرد و به نقل از مقامات این کشور نوشت که به احتمال زیاد این رژیم تا ۱۵ سال آینده وارد جنگ با ایران خواهد شد.

همانطور که خبرگزاری آسوشیتدپرس تاکید می کند، اهمیت این گزارش آژانس از آن لحاظ است که بر اتهامات مطرح شده توسط آمریکا و دیگر کشورهای منتقد برنامه هسته ای ایران در خصوص مشارکت ایران در توافق هسته ای، صحه می گذارد. با وجود این آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش خود اعلام کرد یافته های آژانس، ارزیابی هستند؛ این بدان معنا است که آژانس نمی تواند به صورت قاطع در خصوص معتبر بودن تردیدها درباره فعالیت های ایران، حکم صادر کند.

بر اساس اعلام این گزارش، تهران همه اطلاعاتی را که آژانس تمایل به دریافت آنها داشته، ارائه نکرده است. بدین ترتیب، اگر آژانس از همکاری کامل ایران برخوردار می شد، می توانست نتیجه گیری های خود را به صورت قاطع تری ارائه کند.

آژانس بین المللی انرژی اتمی تردیدهای خود را در خصوص برنامه هسته ای ایران چهار سال پیش علنی و اقدام به انتشار فهرستی از فعالیت های منتسب به ایران کرد. در این فهرست با استناد به شواهد به اصطلاح معتبر، ادعا شده بود که تهران فعالیت های هسته ای نظامی داشته است.