دستگیری ۳شکارچی متخلف در دنا/درگیری مسلحانه با شکارچیان غیربومی

نجف قلی رجب زاده به خبرنگار مهر گفت: این سه شکارچی که یک راس کل شکار کرده بودند، در گردنه سیچانی دنا دستگیر شدند.

وی افزود: از این افراد یک اسلحه هورنت با دو گلوله نیز کشف و ضبط شد.

رجب زاده اظهار کرد: این اسلحه قدرت تخریب بسیار زیادی دارد اما صدای آن بسیار کم است.

رئیس پارک ملی دنا گفت: شکارچیان متخلف با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با اشاره به تصویب جرائم جدید شکار در شورای عالی محیط زیست کشور افزود: از این شکارچیان جریمه ۱۰ میلیون تومانی شکار بز کوهی اخذ خواهد شد.

رجب زاده همچنین از دستگیری یک شکارچی متخلف در بدو ورود به پارک ملی دنا خبرداد.

وی بیان کرد: این شکارچی با یک اسلحه در منطقه میمند پارک ملی دنا دستگیر شد.

درگیری مسلحانه در دنا

رئیس پارک ملی دنا همچنین گفت: در هفته گذشته هم محیط بانان دنا با سه شکارچی متخلف درگیر شدند که در این درگیری شکارچیان ۵۰ تیر به سوی محیط بانان شلیک کردند.

رجب زاده افزود: این شکارچیان از یکی از روستاهای استان چهارمحال بختیاری به منطقه آمده بودند.

وی اظهار کرد: از این افراد یک اسلحه برنو و یک اسلحه ام یک کشف و ضبط شد.

رجب زاده گفت: تاکنون پنج بار شکارچیانی از این روستا در دنا دستگیر شده اند و چند اسلحه ژ سه نیز از آنها کشف و ضبط شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پارک ملی دنا دهمین ذخیره گاه زیست‌کره کشور و ۵۵۰ مین ذخیره گاه زیست‌کره دنیا در شبکه جهانی ذخیره گاه هاست که در وسعت ۹۳ هزار و ۶۶۰هکتاری دنا، ۷۷ گونه پرنده، ۲۴ گونه جانوری پستاندار، ۲۰ گونه آبزی و ۳۹ خزنده زندگی می کنند.

پلنگ، کل وبز، قوچ، میش، سیاه گوش، خرس، خرس قهوه ای بزرگ، گرگ، روباه، کفتار، شغال، گورکن، موش کور، موش خرما، سنجاب جنگلی، خرگوش، سمور، راسو، گراز، خفاش نعل اسبی، گربه، کاراکال، گربه شنی، گربه پالاس، خفاش گوش بلند، سگ آبی، تشی و چندین گونه دیگر از مهمترین گونه های جانوری این منطقه است.