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۱۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۴۴

نماینده ولی فقیه در لرستان مطرح کرد:

خصوصیات اسلام نبوی، اموی و تکفیری/ اربعین بستر معرفی اسلام اصیل

خصوصیات اسلام نبوی، اموی و تکفیری/ اربعین بستر معرفی اسلام اصیل

خرم آباد - نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد گفت: در مقابل دین اصیل اسلام، اسلام تکفیری و داعشی قرار دارد و مهم ترین ویژگی های اسلام تکفیری خشونت طلبی است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی شامگاه چهارشنبه در جمع مردم اندیمشک در محل مسجد منطقه لور با اشاره به ثواب های زیارت امام حسین(ع) اظهار داشت: زیارت امام حسین(ع) معادل حج عمره و جهاد در راه خدا است.

وی با بیان اینکه یکی از آثار زیارت امام حسین(ع) عمر زیاد و رزق و روزی فراوان است عنوان کرد: همچنین آمرزش گناهان از دیگر آثار زیارت امام حسین(ع) است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد بر مزمت ترک زیارت امام حسین(ع) تاکید کرد و گفت: اگر زیارت امام حسین(ع) ترک شود نشاگر نقصان در دین و ایمان، ترک بندگی و ادا نکردن حق پیامبر(ص) است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه اربعین برای معرفی اسلام اصیل و ناب بوده که امام حسین(ع) برای آن فداکاری کرد گفت: از ویژگی ها و خصوصیات اسلام نبوی و اصیل ظلم ستیزی، عدالت خواهی و عزت طلبی است.

وی طرفداری از محرومان و مستضعفان، تکیه بر ارزش هایی مانند امر به معروف و نهی از منکر، رعایت حجاب و ... را از ویژگی های دیگر اسلام ناب نبوی برشمرد و افزود: ایجاد وحدت و یکپارچگی، بصیرت، دشمن شناسی، روحیه مقاومت و استقامت، تعبد و تعقل از دیگر ویژگی های اسلام ناب و اصیل است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه در مقابل اسلام نبوی، اسلام اموی که اسلام راحت طلبان بوده قرار دارد گفت: اسلام اموی، اسلام تشریفاتی و آمریکایی است.

آیت الله میرعمادی مهم ترین ویژگی اسلام اموی را دنیا پرستی برشمرد و افزود: رفاه طلبی، زر اندوزی، ترویج سکولاریسم، تملق، تعدی و دست اندازی به حقوق مظلومان و مستضعفان از دیگر ویژگی های اسلام اموی محسوب می شود.

وی همچنین آلودگی به لهو و لعب و شهوت، بی بند و باری و فساد، خرافه گرایی و بدعت را از دیگر ویژگی های اسلام اموی برشمرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه همچنین در مقابل اسلام ناب، اسلام مقدس مآب ها و متهجرها قرار دارد گفت: در مقابل دین اصیل اسلام، اسلام تکفیری و داعشی قرار دارد و مهم ترین ویژگی های اسلام تکفیری خشونت طلبی است.

آیت الله میرعمادی سربریدن انسانهای بی گناه با استفاده از حربه تکفیر، دوری از عقلانیت، جهل، حماقت و ... را از دیگر ویژگی های اسلام تکفیری عنوان کرد و بیان داشت: گام برداشتن داعشی ها در راستای مصالح و مطامع نظام سلطه، تظاهر به اسلام و ارائه تصویر نادرست از اسلام که نمونه آن ترویج زنا به اسم جهاد نکاح بوده از دیگر ویژگی های اسلام تکفیری است.

کد مطلب 2990349

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