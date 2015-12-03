امام مهربانی حاجت روشندل«حجله»را به امید گشود/ دنیای شیرین راحله

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در پی انتشار گزارش تصویری با عنوان «گشوده به امید» در خبرگزاری مهر و همت مسئولان مازندران، راحله یکی از دختران روشندل روستایی از توابع شهرستان بابل به همراه خانواده‌اش به آرزوی دیرینه‌شان یک گام نزدیک‌تر شدند و امام مهربانی‌ها روزنه‌ای برای این خانواده به دریای امید گشود.

«راحله تک تبار» دختر سیزده‌ساله‌ای که مادرزاد نابیناست و در روستای کوهستانی «حجله» در ۲۰ کیلومتری شهرستان بابل به همراه پدر، مادر و دو برادر کوچک‌ترش زندگی می‌کند.

پدرش دامدار و کشاورز است و مادر راحله از هشت سال گذشته به بیماری‌ «ام .اس» مبتلا شده است اما به‌رغم ابتلا به این بیماری، همچنان روحیه خود را حفظ کرده است و در کارهای دامداری، کشاورزی و خانه‌داری به خانواده کمک می‌کند.

در روستای حجله هیچ مدرسه‌ای وجود ندارد و راحله ناگریز است هرروز صبح مسیری پر از گل‌ولای که بیش از یک کیلومتر طول دارد را طی کند تا به سرویس مدرسه برسد و بیشترین چیزی که باعث ناراحتی او می‌شود پیمودن این مسیر طولانی، دشوار و سنگلاخی است.

از دیگر آرزوی راحله تحصیل در مدرسه شبانه‌روزی استثنایی در نزدیکی بابل است، همچنین او و خانواده‌اش تاکنون به سفر مشهد مقدس نرفته‌اند. برای دیدن راحله ۱۳ ساله روشندل اما پرتوان باید ۲۰ کیلومتر از بابل به سمت روستای پوست کلاً بروی، سپس پس از طی هفت‌تا هشت کیلومتر به سمت بالادست و عبور از چند روستا به حجله برسید.

قرار است به مشهد بروم

حدود نیمی از مسیر هفت‌تا هشت کیلومتری پوست کلاً تا حجله آسفالت است و بقیه مسیر ناهموار و سخت است و آرزوی دیرینه اهالی و راحله سوژه گزارش مناسب‌سازی آن است.

از اینکه پس از سال‌ها و با انتشار گزارش تصویری‌اش، مسئولی به سراغش آمده خرسند و خوشحال است و با همه نجابت دخترانه و معصومانه‌اش با شوق‌وذوق می‌گوید: «قرار است به مشهد بروم».

آرزو دارم یک کامپیوتر داشته باشم اما نرم‌افزاری به اسم جاوز ویژه نابینایان نیاز دارد

شادی و شعف را می‌توان در چهره معصومانه‌اش دید و برق امید در چشمان گشوده به امیدش موج می‌زند، می‌گوید: آرزو دارم یک کامپیوتر داشته باشم اما نرم‌افزاری به اسم جاوز ویژه نابینایان نیاز دارد و به زبان خارجی مسائل را اعلام و در یادگیری با کارآموز کمک می‌کند.

از اینکه مدیرکل امور بانوان استانداری مازندران با دیدن عکس‌هایش در خبرگزاری مهر به دیدنش در روز تعطیل اربعین آمده، خوشحال است، آروزهایش چندان دور و دراز نیست، تنها یک ماشین بریل و تحریر می‌خواهد تا بتواند کارهایش را انجام دهد.

راحله ۱۳ سال دارد و هرروز مجبور است تنها مسیر روستایش در بابل تا مدرسه استثنایی‌اش در گلوگاه را طی و دشواری‌های این مسیر را تحمل کند. می‌گوید: دو روز پیش در حال رفتن به مدرسه بودم که با حمله یک سگ مواجه شدم و روزی دیگر نیز نزدیک بود به دره بیفتم و هرروز به دلیل نامناسب بودن مسیر روستایمان، لباس‌هایم خاک و گلی می‌شود.

می‌خواهم معلم شوم

از هوش بالایی برخوردار است، تاکنون ۱۶ جزء قرآن مجید را حفظ کرده است و تنها آرزوی او، خانواده‌اش و دیگر اهالی روستای حجله این است که مسیر روستایشان آسفالت شود.

راحله می‌خواهد در آینده معلم شود، آن‌هم معلم مدرسه ابتدایی تا به بچه‌های مدرسه، قرآن بیاموزد از مداح شدن هم خوشش می‌آید و این‌همه رویای شیرین پشت آن چشمان گشوده به امیدش نقش بسته است.

حجله روستای راحله، نه آب دارد و نه گاز، البته گازرسانی به روستایشان در خط پایانی است و فعلاً برای گرما از بخاری‌برقی بهره می‌برند و زمانی که برق قطع می‌شود از سوز سرمای پاییزی و زمستانی در امان نیستند.

پدر راحله کشاورز و دامدار است و وقتی می‌شنود که قرار است به مشهد برای پابوسی امام رضا بروند، اشک شوق در چشمانش جمع می‌شود و می‌گوید: تابه‌حال سعادت سفر به مشهد را نداشته‌ام و از اینکه قسمت سفر شد، خوشحالم.

دغدغه‌اش، دغدغه همه اهالی روستای حجله است و از نداشتن آب آشامیدنی مناسب و نداشتن جاده آسفالته گلایه دارد

دغدغه‌اش، دغدغه همه اهالی روستای حجله است و از نداشتن آب آشامیدنی مناسب و نداشتن جاده آسفالته گلایه دارد و می‌خواهد تا مسئولان، محرومیت این روستا را ببینند و چاره‌اندیشی کنند.

باآنکه کشاورز است اما راحله را به شهری دیگر برای تحصیل می‌فرستد و می‌گوید: تأمین هزینه رفت‌وآمد برایمان سخت شده و سالانه بیش از یک‌میلیون تومان وجه برای تردد راحله به مدرسه می‌پردازیم.

ریحانه خانم مادر راحله که چند سالی است از بیماری‌ «ام. اس» رنج می‌برد نیز از اینکه قرار است زائر حرم امام رضا(ع) شود خرسند است و می‌گوید: در عمرم به مشهد نرفته‌ام.

این مادر مهربان نیز همانند راحله آرزو دارد تا راه روستایشان آسفالت شود و مشکل آب آشامیدنی‌شان نیز برطرف شود و می‌گوید: بعضی وقت‌ها مجبوریم از آب باران برای شرب بهره گیریم.

می‌گوید: جاده محله‌مان مناسب نیست و مسافربرها نیز به‌سختی حاضر می‌شود در این روستا مسافر جابجا کنند و اگر یک حادثه‌ای رخ دهد با این وضع موجود دسترسی به امکانات و مناطق شهری سخت است.

مریم جمشیدی مدیرکل امور بانوان استانداری مازندران که در روز اربعین حسینی به دیدار خانواده راحله رفته است به خبرنگار مهر می‌گوید: با رئیس آموزش‌وپرورش بندپی بابل صحبت شد تا مشکل تردد این دانش‌آموز حل شود و قرار است به مدرسه شبانه‌روزی در قائم‌شهر که آرزوی راحله و خانواده‌اش است، منتقل شود.

وی اعزام راحله و خانواده‌اش به مشهد مقدس را از دیگر برنامه‌ها بیان و اضافه کرد: با یک خیر هم‌صحبت کردیم و قرار است تا پایان هفته امکانات زندگی و برای فرزندان خانواده نیز کتاب، پوشاک و منابع کمک‌درسی آورده شود.

جمشیدی مهم‌ترین دغدغه را انتقال راحله به مدرسه شبانه‌روزی دانست و گفت: خوشبختانه این مسئله حل شد و با بهزیستی و کمیته امداد هم هماهنگ شد برای ایاب‌وذهاب رایگان و دیدار پایان هفته راحله با خانواده ازنظر کمک‌هزینه حمایت لازم داشته باشند.

روح جستجوگر راحله او را وادار می‌کند تا با لمس اشیاء، گوش سپردن به صداهای پیرامون و حس گرما و سرما، درک بدیعی از زندگی داشته باشد و ارتباط بین آن‌ها را در دنیای خود ترسیم کند. دنیایی که رنگ‌ها در آن مفهوم ندارد اما جنب‌وجوش و اشتیاقش نسبت به شناخت هستی، حسی فراتر از دیدن‌ها به زندگی او بخشیده تا جهان یگانه را درک کند.

عکس: زهره صابری

گزارش: علیرضا نوری کجوریان