بارسلونا با شش گل از سد ویانوونسه گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، برای بارسا در این بازی دانیل آلوس (۴)، ساندرو رامیرس (۲۱ ، ۳۱ و ۶۹) و منیر الحدادی (۵۱ و ۷۶) گلزنی کردند. خوان فران تک گل تیم میهمان را در دقیقه 29 به ثمر رساند.

بارسا در این بازی ستارگانی چون لیونل مسی، ایوان راکیتیچ، نیمار، لوییس سوارس را به خدمت نداشت.

بارسا در حالی در این بازی پیروز شد که در بازی رفت مقابل این تیم به تساوی بدون گل رسیده بود.

مردان لوییس انریکه با این پیروزی به یک هشتم نهایی صعود کردند.

در سایر دیدارهای جهارشنبه شب نتایج زیر حاصل شد:

* آلمریا یک - سلتاویگو 3

* باراکالدو یک - والنسیا 3

* لاگوسترا یک - دپورتیوو لاکرونا 2

* لاگورنس صفر - سویا ۳

* رایو وایکانو ۲ - ختافه صفر

* رئال بتیس 2 - اسپورتینگ گیخون صفر