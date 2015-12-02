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۱۲ آذر ۱۳۹۴، ۲:۲۵

مواضع متناقض واشنگتن در خصوص مبادله نفت داعش توسط ترکیه

مواضع متناقض واشنگتن در خصوص مبادله نفت داعش توسط ترکیه

کاخ سفید درحالی اتهامات مسکو درخصوص خرید نفت داعش به دست ترکیه را رد کرد که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد نفت داعش از طریق مرزهای ترکیه مبادله می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس مطبوعاتی امروز خود اتهامات روسیه علیه ترکیه در خرید نفت از داعش به دست رئیس جمهوری ترکیه و خانواده اش را رد کرد.

وی در ادامه افزود: شکاف هایی در مرزهای ترکیه و سوریه وجود دارد که امنیت آن تامین نمی شود. ارنست با فرافکنی در این خصوص در اظهاراتی مضحک، مدعی شد این دولت سوریه است که از داعش نفت می خرد و روسیه باید سوریه را در این زمینه نصیحت کند.

این در حالی است که «مارک تونر» سخنگوی وزارت خارجه روز چهارشنبه اعلام کرده بود نفتی که داعش آن را از مناطق تحت سیطره خود استخراج می کند از طریق مرکز ترکیه تبادل می شود.

مارک تونر همچنین گفت واشنگتن از ترکیه می خواهد مرزهای خود را با سوریه مسدود کند تا نفت داعش از این طریق تبادل نشود.

 

کد مطلب 2990360

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