اعدام یک شهروند روس به دست داعش در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحیات، گروه تروریستی داعش یک شهروند روس را به اتهام همدستی با دستگاه اطلاعات روسیه اعدام کرد.

بر اساس ویدئویی که گروه تروریستی داعش در اینترنت منتشر کرده است، یک شهروند روسی در حالی که لباس نارنجی رنگ بر تن دارد و به زبان روسی صحبت می کند به دست یکی از تروریست های داعش با استفاده از سلاح سرد، در الرقه سوریه اعدام می شود.این تروریست در انتها با زبان روسی، این کشور را تهدید می کند.

گفتنی است این اولین بار نیست که داعش مدعی است یک شهروند روسی را اعدام می کند، در ماه ژانویه نیز تروریست های داعش با انتشار تصاویر ویدئویی مدعی اعدام یک شهروند روسی شدند.

روسیه از ۳۰ سپتامبر سال جاری حملات هوایی خود علیه مواضع تروریست ها در سوریه را آغاز کرده است.

گفتنی است پس از آنکه شاخه داعش در مصر مسئولیت ساقط شدن هواپیمای مسافربری روسیه را بر عهده گرفت، رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد حملات هوایی این کشور علیه داعش در سوریه تشدید خواهد شد.