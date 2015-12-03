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۱۲ آذر ۱۳۹۴، ۳:۵۱

اوباما در واکنش به تیراندازی کالیفرنیا:

هیچ جای دنیا مانند آمریکا حوادت تیراندازی اینچنینی رخ نمی دهد

هیچ جای دنیا مانند آمریکا حوادت تیراندازی اینچنینی رخ نمی دهد

رئیس جمهوری آمریکا حادثه تیراندازی در یک مرکز نگهداری از معلولان در ایالت کالیفرنیا را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، منابع امنیتی اعلام کردند تیراندازی در یک مرکز نگهداری از معلولان در سان برناردینو در ایالت کالیفرنیای آمریکا، منجر به کشته شدن دست کم ۱۴ شهروند آمریکایی شد.

در همین راستا، «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه سی بی اس، ضمن ابراز همدردی با خانواده های کشته شدگان این حادثه، آن را به شدت محکوم کرد.

وی بر لزوم اتخاذ اقداماتی برای جلوگیری از تکرار حوادث تیراندازی در آمریکا تاکید کرد. اوباما افزود: حوادثی اینچنینی در آمریکا در حالی تکرار می شود که مانند آن در هیچ کجای دنیا اتفاق نمی افتد.

منابع محلی اعلام کردند سه نفر در این حمله مسلحانه مشارکت داشتند که پس از تیراندازی ار محل حادثه گریخته اند. پلیس فلوریدا اعلام کرد انگیزه این افراد مشخص نیست.

کد مطلب 2990366

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