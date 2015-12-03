دیدار وزیران خارجه و دفاع عربستان و مصر در ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، «عادل الجبیر» وزیر خارجه عربستان با «سامح الشکری» همتای مصری خود در ریاض دیدار کرد.

در این دیدار که در اولین نشست شورای همکاری مصر و عربستان در پایتخت این کشور برگزار شد، دو طرف درخصوص گسترش روابط دوجانبه و همچنین آخرین تحولات در کشورهای درگیری جنگ در منطقه از جمله، لیبی، سوریه و یمن به بحث و رایزنی پرداختند.

همچنین، دو طرف در این نشست بر لزوم دیدار وزرای خارجه سعودی و مصری، چهار بار در سال تاکید کرد.

در همین حال، «محمد بن سلمان» وزیر دفاع و معاون ولیعهد عربستان با «شریف اسماعیل» نخست وزیر و «صدقی صبحی» وزیر دفاع مصر دیدار کرد.