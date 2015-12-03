رای مثبت پارلمان انگلیس به جنگ علیه داعش/کامرون: تصمیم درستی بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پارلمان انگلیسی بعد از رای گیری روز چهارشنبه به تقاضای دولت کامرون در پیوستن به ائتلاف ضد داعش در سوریه موافقت کرد.

نمایندگان پارلمان انگلیس با ۳۹۷ رای در مقابل ۲۲۳ به شرکت دولت انگلیس در حملات ضد داعش در سوریه نظر مثبت نشان داد.

دیوید کامرون از پارلمان خواسته بود مجوز حضور رسمی این کشور در جنگ با داعش را صادر کنند. پیش از این انگلیس به مدت یک سال در حملات هوایی علیه داعش شرکت می کرد.

کامرون خطاب به نمایندگان گفت بهتر است تروریست ها را قبل از آنکه به ما حمله کنند در جای خود نابود کنیم. وی همچنین گفت: اقدام پارلمان به تصویب طرح مشارکت انگلیس در جنگ ضد داعش در سوریه تصمیم درستی بود.

با این حال جرمی کوربین رئیس حزب کارگر انگلیس از مخالفان سرسخت حمله انگلیس علیه داعش است.

به نظر می رسد حوادث تروریستی پاریس عامل مهمی در تایید نمایندگان پارلمان در حمله این کشور علیه داعش باشد. بعد از این حملات، فرانسه از کشورهای جهان برای کمک این کشور در جنگ علیه داعش دعوت کرد.