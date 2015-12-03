ژنرال دانفورد: داعش نابود نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک آمریکا در سخنانی به صراحت گفت که داعش نابود نمی شود. ماه پیش اوباما گفته بود: به راحتی داعش را نابود می کنیم.

به نوشته روزنامه واشنگتن تایمز، سخنان رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به نوعی نقض کننده حرفهای اوباما محسوب می شود. این اولین بار است که یک مقام ارشد نظامی در آمریکا به صراحت از ناتوانی این کشور در مبارزه با تروریسم و گروههای تروریستی صحبت می کند.

اوباما در سخنرانی ماه گذشته خود گفته بود داعش قدرت خاصی ندارد و در حقیقت آمریکا قادر است قدرت داعش را مهار کند.

با این حال دانفود می گوید: از نظر تاکتیکی به نظر می رسد توانسته ایم داعش را در بعضی مناطق سوریه مهار کنیم ولی گسترش آنها در جاهای دیگر سوریه و حتی کشورهای دیگر کار را برای ما سخت کرده است.

به گفته وی در حال حاضر تروریست های داعش به طور فعال در کشورهای مصر، افغانستان، نیجریه، پاکستان، اردن و لبنان حضور دارند و حتی در آسیای میانه نیز دیده شده اند.