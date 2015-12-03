آمریکا و روسیه به دنبال قطع منابع مالی داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آمریکا و روسیه در توافقنامه ای برای اقدام علیه منابع مالی داعش هم پیمان شدند. طبق این توافقنامه دو کشور فروش نفت و آثار باستانی توسط این گروه را هدف قرار می دهند.

دیپلماتهای آمریکا و روسیه در سازمان ملل در حال آماده کردن پیش‌ نویس قطعنامه‌ هایی به منظور عدم دسترسی و قطع منابع مالی داعش هستند.

سامانتا پاور، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد به خبرنگاران می گوید پیش‌ نویسی که آمریکا تهیه می ‌کند در ادامه تلاش‌ های اخیر شورای امنیت با هدف مسدود کردن منابع مالی داعش است.

گزارشها حاکی است که بخش مهمی از منابع مالی داعش از فروش نفتی تامین می شود که از میدان ‌های نفتی در سوریه به دست این گروه تروریستی افتاده است.