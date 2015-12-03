تد کروز: می توانیم با اسد علیه داعش همکاری کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، تد کروز نامزد جمهوری خواه در انتخابات سال آینده آمریکا اعتقاد دارد بشار اسد در راس قدرت سوریه تهدیدی برای امنیت آمریکا محسوب نمی شود.

وی گفت هرچند اعتقاد دارد بشار اسد در برخورد با مردم کشورش دچار جنایت شده است، ولی می توانیم با وی در مبارزه با داعش همکاری کنیم.

کروز دوباره به سیاست خارجی اوباما انتقاد کرد و گفت در سالهای اوباما و هیلاری کلینتون آمریکا در مقابل کشورهای خارجی در ضعیف ترین موضع قرار داشته است و در صورت راهیابی به کاخ سفید این مسئله را حل خواهد کرد.

وی همچنین درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت در صورتی که نوامبر سال آینده به کاخ سفید راه پیدا کند اصلاحات اساسی در سیستم مشاغل این کشور ایجاد خواهد کرد.

وی وعده داد در صورت انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور در همان روزهای ابتدایی داعش را نابود خواهد کرد.