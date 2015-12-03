کنترل وزن و اشتها با مصرف روزانه بادام

به گزارش خبرنگار مهر، محققان در پژوهش های اخیر متوجه شدند که کالری بادام ۲۰ درصد کمتر از میزان باور قبلی است. در این مطالعه مشخص شد که میزان کالری موجود در بادام به قدری است که می تواند به کنترل میزان اشتها و مدیریت وزن کمک کند.

در حالیکه ترکیبات موجود در بادام تغییر نیافته است، محققان از تکنیک جدیدی برای اندازه گیری کالری موجود در میوه خشک استفاده کردند که میزان کالری مصرف شده و جذب شده را تعیین می کند.

آنها در این روش جدید دریافتند که شرکت کنندگان با مصرف ۲۸ گرم بادام، ۱۲۹ کالری دریافت می کنند، درحالیکه قبلا تصور می شد میزان کالری دریافتی ۱۶۰ کالری باشد.

در مطالعه ایی دیگر هم مشخص شد شرکت کنندگانی که روزانه ۵۶ گرم بادام مصرف می کنند، گزارشی مبنی بر مصرف کالری اضافی یا افزایش وزن بدن اعلام نکردند، درحالیکه میزان گرسنگی در آنها کاهش یافته بود.

مجله تغذیه اروپا هم در این باره عنوان می کند که مصرف میان وعده بادام در روز به میزان ۵۸ گرم، به کنترل اشتها کمک کرده و منجر به کاهش مصرف کالری در طول کل روز می شود.

شواهد علمی دیگر حاکی از آن است که خوردن روزانه ۱.۵ واحد از مغزیجاتی نظیر بادام، به عنوان بخشی از رژیم غذایی حاوی چربی اشباع شده و کلسترول پایین، به کاهش بروز بیماری های قلبی کمک می کند، به طوریکه یک مشت بادام حاوی ۱۳ گرم چربی اشباع نشده، یک گرم چربی اشباع شده و فاقد کلسترول است.