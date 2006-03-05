  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۴:۳۰

گمرك ايران اعلام كرد:

ايرانيان داخل و خارج از كشور 531 هزار بسته هديه به همديگر دادند

ايرانيان داخل و مقيم خارج از كشور در 11 ماهه امسال 531 هزار بسته هديه به همديگر دادند.

به گزارش مهر به نقل از گمرك ايران، در اين مدت 372 هزار بسته پستي به ارزش 59 ميليارد و 300 ميليون ريال از طريق گمركات امانات پستي وارد كشور شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ تعداد بسته 2 درصد كاهش و از حيث ارزش 4/1 درصد افزايش نشان مي دهد.

در همين مدت تعداد بسته هاي پستي ارسال شده به خارج از كشور 259 هزار و 400 بسته و به ارزش 66 ميليارد و 800 ميليون ريال بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ تعداد و ارزش 9 و 78 درصد رشد داشته است.

بر اساس اين گزارش، ارزش متوسط هر بسته پستي وارد شده به كشور طي اين مدت 3/159 هزار ريال و هر بسته ارسال به خارج از كشور 3/257 هزار بود.

بيشترين تعداد بسته هاي پستي طي اين مدت از طريق گمركات امانات پستي تهران ،اصفهان و شيراز وارد و خارج شده است.

کد مطلب 299038

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها