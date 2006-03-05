ايرانيان داخل و خارج از كشور 531 هزار بسته هديه به همديگر دادند

به گزارش مهر به نقل از گمرك ايران، در اين مدت 372 هزار بسته پستي به ارزش 59 ميليارد و 300 ميليون ريال از طريق گمركات امانات پستي وارد كشور شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ تعداد بسته 2 درصد كاهش و از حيث ارزش 4/1 درصد افزايش نشان مي دهد.

در همين مدت تعداد بسته هاي پستي ارسال شده به خارج از كشور 259 هزار و 400 بسته و به ارزش 66 ميليارد و 800 ميليون ريال بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ تعداد و ارزش 9 و 78 درصد رشد داشته است.

بر اساس اين گزارش، ارزش متوسط هر بسته پستي وارد شده به كشور طي اين مدت 3/159 هزار ريال و هر بسته ارسال به خارج از كشور 3/257 هزار بود.

بيشترين تعداد بسته هاي پستي طي اين مدت از طريق گمركات امانات پستي تهران ،اصفهان و شيراز وارد و خارج شده است.