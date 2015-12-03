رفع خستگی بعد از ورزش با مصرف یک قاشق شکر

به گزارش خبرنگار مهر، طبق پژوهش انجام شده توسط تیم تحقیق دانشگاه بث بریتانیا، حل کردن یک قاشق شکر در آب و نوشیدن آن قبل از شروع به دویدن به کاهش میزان خستگی دوندگان کمک می کند.

مصرف یک قاشق شکر به کاهش میزان خستگی دوندگان خسته کمک می کند. هم ساکاروز (به شکل شکر) و هم گلوکز از کربوهیدارت های مهمی هستند که غالباً به آنها «شکرهای ساده» گفته می شود.

به نظر می رسد ترکیب منابع مهم انواع شکر موجب افزایش سرعت جذب آن از طریق روده می شود. با این وجود در بسیاری از نوشیدنی های ورزشی در راستای تامین انرژی مورد نیاز در طول ورزش، معمولا از گلوکز اسفاده می شود.

محققان هشدار می دهند که نوشیدنی هایی که فقط دارای گلوکز هستند می توانند موجب ناراحتی در روده شوند. آنها مصرف جایگزین های مبتنی بر ساکاروز یا تنها محلول شکر در آب را توصیه می کنند که می تواند به آسان تر شدن ورزش کمک کند.

ذخیره کربوهیدارت های موجود در کبد نقش مهمی در تحمل ورزش دارند، چراکه به ما در حفظ ثبات قند خون کمک می کنند.

محققان در این مطالعه، انواع نوشیدنی های حاوی ساکاروز و گلوکز را مورد آزمایش قرار دادند تا شاهد نحوه تاثیر کربوهیدارت های متفاوت باشند. آزمایش آنها بر روی دوچرخه سواران در مسافت طولانی انجام شد و نشان داد که مصرف کربوهیدرات به شکل گلوکز یا ساکاروز مانع از کاهش ذخیره کربوهیدرات کبد شده و خستگی را رفع می کند.

محققان این مطالعه می گویند: «مطالعه ما نشان داده است که مصرف کربوهیدرات ها در طول ورزش می تواند مانع از کاهش ذخایر کربوهیدرات در کبد، و نه در ماهیچه ها، شود. این یکی از راه های بهبود عملکرد ورزشی با مصرف کربوهیدرات است.»

همچنین محققان دریافتند، مصرف ساکاروز در مقایسه با گلوکز، به مراتب برای دوندگان بهتر است، چراکه هم ورزش را برای آنها آسان تر می کند و هم روده ها وضعیت بهتری خواهند داشت. از اینرو از نظر محققان، ساکاروز منبع بهتر کربوهیدرات در مقایسه با گلوکز است.