فیش حقوقی کدام پزشکان «خط قرمز» است

به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای اختلاف چند صد برابری کارانه پزشکان و پرستاران، هنوز محل گلایه و اعتراض است. اینکه گفته می شود «فیش حقوقی» برخی پزشکان هیئت علمی «خط قرمز» است و نمی توان به آن دسترسی داشت، باعث شده تا این ذهنیت همچنان وجود داشته باشد که چرا برخی پزشکان و جراحان متخصص و فوق تخصص هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی، کارانه های خیلی بالا دریافت می کنند و در مقابل، سایر پرسنل تیم درمانی همچون پرستاران و...، کارانه چند صد هزار تومانی بگیرند.

حمید چراغی دبیر شورای عالی نظام پرستاری با گلایه شدید از تشدید فاصله کارانه پرداختی پزشک و پرستار در بیمارستان ها، گفت: طرح تحول سلامت باعث شد تا شکاف پرداختی کارانه ها عمیق تر از قبل شود. بطوریکه اگر کارانه پرستاران از ۲۰۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته، در مقابل کارانه پزشک از ۲۰ میلیون به حداقل ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون رسیده است.

در همین حال، دکتر مسعود پزشکیان وزیر اسبق بهداشت و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفته است که فیش حقوقی ملاک نیست. الان یک پزشک در سیستم دولتی ۵۰ میلیون درآمد دارد اما فیش حقوقی او نشان می دهد ۱۰ میلیون دریافتی دارد. این درست نیست، چون کارانه اش که ۱۰ میلیون نیست!!

وی معتقد است؛ زمانی که در جامعه پزشکانی با تخصص و میزان تحصیلات یکسان دریافتی مشترکی ندارند برخی برای ایجاد تعادل، اقدام به دریافت زیرمیزی می‌کنند و کسی هم نمی‌تواند جلوی این بی‌نظمی را بگیرد.

پزشکیان با تاکید بر اینکه مسئولان نباید در این زمینه به مردم اطلاعات غلط بدهند، اظهار کرد: مسئولان اعلام می‌کنند که پدیده زیرمیزی دیگر در کشور وجود ندارد اما با رصد اموال برخی پزشکان می‌توان فهمید که با درآمد ۸ و یا ۱۰ میلیون تومانی نمی‌شود چنین خودرو و یا منزلی را تهیه کرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه شکاف طبقاتی و میزان دریافتی در کشورهای پیشرفته ۲ یا ۳ برابر است، گفت: در کشور ما این اختلاف و شکاف دریافتی پزشکان به ۳۰ و یا ۳۰۰ برابر هم می‌رسد و نمی‌توان برای حذف مسائلی همچون زیرمیزی متوسل به زور شد.

بر اساس آنچه که به عنوان اخبار غیر رسمی از آن یاد می شود، می گویند کارانه های چند صد میلیونی هم داریم که اندک پزشکان «خاص» این ارقام را دریافت می کنند. بطوریکه گفته می شود کارانه یک ماه همین تعداد اندک به مرز ۶۰۰ میلیون هم می رسد.

این در حالی است که برخی دست اندرکاران حوزه سلامت کشور معتقدند که با اجرای طرح تحول سلامت، فاصله پرداختی ها در نظام سلامت بیشتر شده و به رغم اینکه ادعا می شود کارانه پرستاران ۲.۵ برابر شده است، اما دریافتی پرستار از محل کارانه از ۲۰۰ هزار به ۵۰۰ هزار تومان رسیده و در مقابل، پزشک مربوطه کارانه ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون می گیرد.

البته ابهامی که در این بین وجود دارد، این است که معلوم نیست کدام دسته از پزشکان چنین کارانه های نجومی دریافت می کنند. در واقع، معلوم نیست «فیش حقوقی» کدام طیف از جامعه پزشکی «خط قرمز» است و نمی توان به آن دسترسی داشت.

چندی قبل محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار، در واکنش به کارانه دریافتی پزشکان، عنوان کرده بود جامعه پرستاری به عنوان عضو تیم سلامت، این موضوع را قبول دارد که بخشی از جامعه پزشکی به ویژه پزشکان عمومی که بیشترین تعداد پزشکان کشورمان را تشکیل می دهند، از دریافتی مناسبی برخوردار نیستند.

وی افزود: اگر اینگونه که مسئولان نظام پزشکی و وزارت بهداشت ادعا می کنند که کارانه پزشکان بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است، ما مشکلی با این میزان پرداختی نداریم. اما، بهتر است که اجازه دهند سیستم های مستقل بر روند پرداخت ها در نظام سلامت نظارت داشته باشند تا ابهامات برطرف شود.

شریفی مقدم با انتقاد از اینکه لیست کارانه ها و فیش حقوقی برخی پزشکان چند قفله است، گفت: تا زمانی که در پرداخت ها شفاف سازی نشود، گفته های مسئولان را نمی توان باور داشت.

این ادعاها در حالی مطرح می شود که مسئولان سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، متفق القول بر این عقیده اند که کارانه دریافتی پزشکان در حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است.