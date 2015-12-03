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۱۲ آذر ۱۳۹۴، ۷:۲۰

یک مدیر سازمان غذا و دارو عنوان کرد؛

وجود ۱۰۰۰ گونه گیاهی دارای خاصیت دارویی در کشور

وجود ۱۰۰۰ گونه گیاهی دارای خاصیت دارویی در کشور

مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو گفت: تمامی فرآورده های طبیعی دارای مجوز سازمان غذا و دارو که در بازار هستند، هیچ مشکلی ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امیرحسین جمشیدی افزود: در حال حاضر بیش از ۸۵۰۰ گونه گیاهی در کشور وجود دارد که بر اساس آمار ثبت شده هزار گونه از این مجموعه خاصیت دارویی دارد.

وی گفت: برای تبدیل گیاهان دارویی به داروی گیاهی باید آزمایش هایی روی آن ها صورت گیرد تا بتوان فرآورده های مختلفی از آن تولید کرد.

جمشیدی اظهار داشت: در رابطه با استاندارد هم، هر کشوری فارماکوپه مخصوص به خود را دارد و در این میان هستند کشورهای ضعیفی که از فارماکوپه دیگر کشورها استفاده می کنند.

مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو، ادامه داد: خوشبختانه کشور ما فارماکوپه خود را دارد که در آن تعریف دقیقی از استاندارد و روش های آزمایشی وجود دارد.

جمشیدی در پایان گفت: تمامی فرآورده های طبیعی که مجوز سازمان غذا و دارو را دارند و در بازار کنونی موجود هستند هیچ مشکلی ندارند و انواع آزمایش های مختلف روی آنها صورت گرفته است.

کد مطلب 2990388
حبیب احسنی پور

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