565 هزار كارگر در تهران بيمه نيستند

به گزارش خبرگزاري مهر ، محسن شاكري افزود: شرايط اقتصادي حاكم بر خانواده هاي كارگران و ترس از اخراج باعث شده آنان براي بيمه خود اقدامي نكنند.

وي اظهار داشت: در صورت درخواست بازرسي از سوي كارگران ، بازرسان شعب تامين اجتماعي به صورت شبانه روزي براي بزارسي از كارگاه ها اقدام خواهند كرد.

شاكري گفت: هم اكنون بيش از 142 هزار كارگاه در تهران بزرگ فعال هستند.

وي ادامه داد: در تهران بزرگ بيش از 142 هزار كارگاه زيرزميني وجود دارد كه طي 9 ماه سالجاري از اين تعداد 17 هزار كارگاه طي بازرسي هاي انجام شده به تقاضاي كارگران، شناسايي شده و كارفرماهاي آنها ملزم به بيمه كردن كارگران شدند.

وي تسريع در بازرسي ، تعامل با كارفرمايان ، شفاف سازي نقاط مبهم و توجه خاص به گزينش نيروهاي بازرسي را مهمترين عوامل ارتقاي سطح بازرسي طي سالجاري دانست.

مديركل تامين اجتماعي تهران بزرگ ياد آور شد: آگاهي نداشتن كارفرمايان از حقوق خود و بيمه شده همكاري نكردن با بازرسان ، ارسال نكردن فهرست كارگران به طور منظم و ارسال فهرست بر خلاف واقع ، از عمده مشكلات بازرسي از كارگاه ها است.

وي افزود: چنانچه كارفرمايان پس از بازرسي به نتيجه آن معترض باشند، براي بازرسي مجدد و رفع ابهام ، مي توانند به رئيس بازرسي شعبه مربوطه مراجعه كنند.