قاتل خاموش در مشهد جان سه نفر را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بعداظهر ظهر چهارشنبه با اعلام مرگ مشکوک زوج جوانی در یک منزل مسکونی واقع در جاده فریمان گروه نجات ایستگاه ۹ سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد به محل حادثه اعزام شد.

با وجود حضور به موقع نجاتگران سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد در محل حادثه اما شواهد حاکی از مرگ یک مرد جوان و همسر باردارش خبر می داد.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد در این رابطه اظهار کرد: مرد جوان و همسر وی که بنا بر اظهارات اهالی باردار بود در این منزل مسکونی بر اثر استنشاق گاز سمی، بی رنگ و بی بوی منوکسید کربن جان باختتند.

آتش پاد دوم مهدی رضایی در خصوص علت انتشار گاز سمی در منزل گفت: با توجه به استفاده از آبگرمکن فاقد دودکش و شیب منفی لوله بخاری درون پذیرایی لذا انتشار گاز سمی منوکسید کربن در محیط محصور مرگ ساکنان این واحد مسکونی را رقم زد.

وی با اشاره به حضور عوامل قضایی و انتظامی در محل حادثه و انتقال اجساد به پزشکی قانونی، ابراز داشت: با این وجود مشخص شدن علت دقیق وقوع این حادثه تاسف بار نیازمند بررسی های بیشتر است.

آتش پاد رضایی همچنین از حادثه ای دیگر در همین رابطه در شهر مشهد خبر داد و گفت: در حادثه ای مشابه در خیابان کشاورز نیز یک مرد ۴۵ ساله که برای ایجاد گرمایش محل استراحتش اقدام به روشن کردن زغال در درون حلب آهنی کرده بود به دلیل انتشار گاز سمی متصاعد شده از زغال دچار خفگی شد و جان خود را از دست داد.