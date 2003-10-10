بازارچه و نمايشگاه در دوازدهمين جشنواره آسيائي نمايشهاي سنتي -آئيني

همزمان با برگزاري دوازدهمين جشنواره بين المللي -آسيايي نمايشهاي سنتي -آئيني ، نمايشگاه و بازارچه كتاب ، در محوطه باز تئاتر شهر ، برپا مي شود .

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي هنرهاي نمايشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، در اين بازارچه ، محصولات فرهنگي - هنري انتشارات نمايش ، سينما ، تئاتر، انتشارات نيلا و كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ، عرضه

مي شود .

بازارچه و نمايشگاه كتاب دوازدهمين جشنواره تئاتر ، از 20 مهر ماه تا 26 مهر ماه ، در محوطه باز تئاتر شهر ، آماده بازديد علاقمندان است .