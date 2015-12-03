تمرین با نشاط ملی پوشان ایران/ دوری سالن تمرین و نگرانی کادر فنی

به گزارش خبرنگار مهر ، ملی پوشان کشورمان که بامداد سه شنبه تهران را به مقصد مکزیک ترک کرده بودند ، پس از توقفی ۵ ساعته در فرانکفورت راهی مکزیکو شده و با پروازی ۱۲ ساعته ، ساعت ۱۰ شب به وقت محلی وارد فرودگاه این شهر شده و در هتل «سویلا» مستقر شدند. در این هتل علاوه بر تیم کشورمان ، تکواندوکاران چین ، کرواسی ، ازبکستان ، زاپن ، فرانسه ، گابن ، ترکیه و اسپانیا نیز حضور دارند.

تکواندوکاران کشورمان ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه اولین تمرین خود را در مرکز ورزشی «کنر» برگزار کردند. در این تمرین سبک عمیدی ، عاشورزاده ، کاظمی ، حجی زواره ، مردانی ، هادی پور ، رجبی ، اسبقی ، یعقوبی و ذوالقدری زیر نظر کادر فنی پس از گرم کردن بدنها «میت زدن» را در دستور کار قرار دادند.

مهدی بی باک مربی تیم ملی تکواندو در پایان این تمرین به مهر گفت: هدف ما در تمرین نخست این بود که بچه ها جدای از تمرین سبک با شرایط آب و هوایی وفق پیدا کنند. اعضای تیم وضعیت مناسبی دارند و مشکلی در تمرینات نداریم آنها با انگیزه و اماده هستند تا با تمام توان به مصاف حریفان بروند.

مربی تیم ملی ادامه داد: هر چند مسیر هتل تا سالن ورزشی «کنر» که برای تمرین تیم ها انتخاب شده کمی طولانی است ولی بهتر بود مکان نزدیک تری به هتل اقامت برای تمرین در نطر گرفته می شد تا تیم ها مشکلی از بابت رفت و آمد نداشته باشند و بهتر از زمانی که در اختیار دارند استفاده کنند.

سالن «کنر» که برای تمرین تیم ها از سوی مکزیکی ها در نظر گرفته شده نزدیک به ۴۵ دقیقه با هتل محل اقامت تیم ها فاصله دارد و با وجود ترافیک سنگین مکزیکوسیتی این زمان نیز تا ۷۰ دقیقه افزایش می باد.

در تمرین نوبت صبح تنها اعضای تیم ملی تکواندو اسپانیا در کنار ملی پوشان کشورمان تمرینات خود را دنبال کردند. یکی از همراهان تیم اسپانیا از ملی پوشان کشورمان یاداشت برداری می کرد.

با صلاحدید کادر فنی ، ملی پوشان کشورمان دومین تمرین خود را عصر چهارشنبه برگزار کردند. بر خلاف تمرینات صبح که تنها ایران و اسپانیا حصور داشت در تمرینات بعد از ظهر تقریبا اکثر تیمهایی که در هتل محل اقامت ایران حضور داشتند در سالن «کنر» حضور داشته و تمرین کردند.

تمرینات تیم ملی تکواندو تا روز جمعه در همین سالن پیگیری می شود و هماهنگی با آب و هوا و همچنین اختلاف نزدیک به ۱۰ ساعته تهران و مکزیکوسیتی اهداف کادر فنی در تمرینات می باشد.

مسابقات مرحله نهایی رقابتهای جایزه بزرگ طي روزهاي ۱۴ و ۱۵ آذرماه و مسابقات جام جهاني طي روزهاي ۱۷ و ۱۸ آذرماه در مكزيكوسيتي برگزار مي شود.