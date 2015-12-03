توسعه تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد پاسخ به نیازهای جامعه بود

محمدقربان کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نیازهای کشور به توسعه تحصیلات تکمیلی بیان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی در کشور با هدف توجه به رهنمودها و فرمایشان رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران و همچنین در راستای پاسخ به مطالبات اقشار مختلف مردم توسعه تحصیلات تکمیلی را در دستور کار قرار داده است و در این مسیر حرکت می کند.

وی با اشاره به نقدهای مطرح شده از سوی افرادی در خصوص توسعه تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد اسلامی، افزود: در شرایطی که کشور به توسعه تحصیلات تکمیلی نیاز داشت، دانشگاه آزاد اسلامی در این حوزه ورود پیدا کرد و دستاوردهای خوبی نیز نصیب کشور شد و فرصت های برابری را برای ادامه تحصیل در سراسر کشور فراهم کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج با اشاره به دستاوردهای توسعه تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد در سراسر کشور، بیان کرد: در گذشته جوانان ما مجبور بودند برای ادامه تحصیل به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشورهای جنوب شرق آسیا و آسیای میانه مهاجرت کنند که اولین نتیجه این اقدام دانشگاه آزاد جلوگیری از این مهاجرت ها بود.

وی به خروج دلار از کشور و همچنین معضلات فرهنگی و اجتماعی خروج دانشجویان از کشور اشاره کرد و افزود: امروز به برکت اقدامات رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، این روند تغییر پیدا کرده و جوانان کشورمان می توانند در شهر و استان خود در رشته های متعددی در مقاطع تحصیلات تکمیلی وارد دانشگاه شوند.

کیانی به توسعه تحصیلات تکمیلی در استانهای مختلف کشور به ویژه استانهای کم برخورداری همچون کردستان اشاره کرد و افزود: ایجاد صدها رشته در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه های آزاد اسلامی در استان کردستان نه تنها زمینه را برای ماندگاری دانشجویان در شهرهای خود فراهم کرده که سرمایه های زیادی را در حوزه انسانی برای توسعه و پیشرفت این استان تربیت کرده و تحویل جامعه است.

وی گفت: بدون شک این اقدامات دانشگاه آزاد اسلامی در راستای توسعه تحصیلات تکمیلی باعث شده است تا فرصت های برابری برای جوانان در سراسر کشور فراهم شود و به همین دلیل است که امروز حتی در شهرهای دور افتاده و کم برخوردار کشور نیز واحدهای دانشگاه آزاد تاسیس شده و به جوانان جویای علم و دانش خدمت رسانی می کنند.

وی ادامه داد: امروز جوانان فارغ التحصیل دانشگاه آزاد در رشته های تحصیلات تکمیلی در خود استان کردستان وارد بازار کار شده و این نیروی تربیت شده دانشگاهی می تواند زمینه را برای ایجاد تحول در دانشگاه فراهم کند.

دبیر هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان یادآور شد: امروز دانشگاه آزاد اسلامی در استانی همچون کردستان به خود می بالد که نیروهای فارغ التحصیلی را تحویل جامعه داده است که در حوزه های مختلف اجرایی و مدیریتی دو بخش دولتی و خصوصی فعالیت می کنند و به مردم استان خود مشغول خدمت رسانی هستند.

وی به ظرفیت ها و استعدادهای دانشگاه آزاد در استان کردستان اشاره کرد و گفت: امروز دانشگاه آزاد اسلامی در استان کردستان با بیش از ۴۵۰ عضوی هیات علمی نه تنها یک ظرفیت بالایی دانشگاهی را ایجاد کرده است که زمینه را برای بهره برداری از این پتانسیل و سرمایه انسانی را در راستای کمک به توسعه و پیشرفت استان نیز فراهم کرده است.

کیانی افزود: طی دو سال اخیر و به برکت برنامه های رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، توجه به فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی نیز در اولویت قرار گرفته است و به همین دلیل نیز دانشگاه آزاد اسلامی در استان کردستان برای کمک به رفع مشکلات و تامین نیازهای استان برنامه های متعددی را اجرایی کرده است.

وی برگزاری همایش های متعدد علمی و پژوهشی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از از جمله دستاوردهای این نوع نگاه عنوان کرد و گفت: برگزاری این همایش ها با مشارکت و همکاری ادارات و سازمان های دولتی صورت گرفته است و این مهم در کنار توسعه تحصیلات تکمیلی باعث شده است تا دانشگاه آزاد ماموریت های جدیدی را پیدا کرده و در عرصصه های مختلف ورود موفقی داشته باشد.

دبیر هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان عنوان کرد: انتظار می رود که تمامی مسئولان و مدیران زمینه را برای حمایت از دانشگاه آزاد اسلامی فراهم کنند و با این اقدام خود از فرصت های برابری که برای تحصیل جوانان میها شده است نیز تقدیر کنند چرا که نتیجه این کار در آینده می تواند کمک شایانی به رشد علمی کشور داشته باشد.

وی سرمایه گذاری های صورت گرفته از سوی دانشگاه آزاد در استانهای مختلف به ویژه کردستان را یادآور شد و افزود: امروز دانشگاه آزاد در همین استان کردستان صدها هزار متر مربع فضای آموزشی، آزمایشگاهی، فرهنگی و ورزشی ایجاد کرده است و این ظرفیت ها می تواند به فرصتی برای توسعه استان تبدیل شود که بدون شک با سیاست های جدید رئیس دانشگاه امکان بهره مندی از این امکانات در راستای تامین نیازها و مطالبات خود استان نیز فراهم شده است.

کیانی در پایان عنوان کرد: خوشبختانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج به دلیل در اختیار داشتن اعضای هیات علمی توانمند و همچنین زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری متقاضی افزایش رشته های تحصیلات تکمیلی است و انتظار می رود که این خواسته های ما هر چه سریعتر مورد رسیدگی قرار گیرد.