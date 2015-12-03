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۱۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۱۴

پیکر مطهر یک شهید مدافع حرم در مشهد مقدس تشییع شد

پیکر مطهر یک شهید مدافع حرم در مشهد مقدس تشییع شد

مشهد- پیکر پاک و مطهر یک شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) با حضور مردم شهید پرور مشهد تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر شهید ابراهیم رضایی از شهدای مدافع حضرت زینب(س) که هفته گذشته به دست ایادی استکبار در جنوب سوریه به درجه رفیع شهادت نائل شد صبح  پنجشنبه با حضور مسئولان و خیل عظیمی از مردم شهید پرور مشهد تشییع شد.

مردم ولایت مدار و شهید پرور مشهد مقدس صبح پنجشنبه با حضور در مقابل حسینیه پیروان نبی واقع در خیابان نواب صفوی پیکر شهید ابراهیم رضایی را تا حرم رضوی مشایعت کردند.

در این مراسم که با حضور جمع کثیری از اقشار مختلف مردم  و مسئولان برگزار شد شرکت کنندگان با سر دادن شعارهایی مرگ بر آمریکا و مرگ اسرائیل پس از طواف این شهید در  حرم مطهر علی بن موسی الرضا(ع) وی را تا آرامگاه ابدی اش واقع در گلزار شهدای بهشت رضا(ع) همراهی و خاکسپاری کردند.

کد مطلب 2990411

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