سیل در هند ۲۰۰ نفر را به کام خود کشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «دان نیوز»، در مرکز ایالت «تامیل نادو» هند بعلت بارش شدید باران و جاری شدن سیل هزاران نفر درفرودگاه بین المللی این شهر «چنائی» در سیل محصور شدند و بعلت سیل تمامی پروازها نیز منسوخ شدند.

تیمهای امداد و نجات در حال کمک رسانی به افراد محصور شده در سیل هستند و با فراهم کردن قایق های امداد و نجات و دارو به سیل زدگان کمک رسانی می کنند.

به گفته رئیس پلیس شهر «چنائی» حداقل ۱۰ هزار نفر از افراد پلیس و غواصان آموزش دیده برای کمک رسانی و عملیات امداد و نجات به منطقه اعزام شده اند.

«نارندرا مودی» در پیام رادیویی خود در هند اعلام کرده بود: سیل یکی از مضرات تغییرات آب و هوایی در هند است. او از «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان خواسته بود برای مبارزه با بلایای طبیعی کشورهای عضو اتحادیه «سارک» در جنوب آسیا با هم مانور مشترک مبارزه با بلایای طبیعی اجرا کنند.

لازم به ذکر است هر ساله از ماه ژوئن تا سپتامبر بدلیل بارش بارانهای موسمی سیل جاری می شود. در سال گذشته بدلیل جاری شدن سیل در «سری نگر» کشمیر صدها نفر جان خود را از دست دادند.