افراد با خودروهای شخصی به مرزهای شلمچه و چذابه مراجعه نکنند

سردار محمدرضا اسحاقی در حاشیه بازدید از مرز چذابه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوشبختانه زائرانی که وارد کشور شدند درنهایت صحت، سلامت و امنیت بودند.

وی افرود: با اقدامات انجام شده تلاش کردیم تا زائران با یک خاطره خوش از خوزستان به کربلا بروند و همچنین از کربلا به استان خود برگردند.

فرمانده انتظامی خوزستان تصریح کرد: تغییرات زیادی در زمینه عمرانی و زیرساختی استان برای خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی انجام شده و همه معایب سال گذشته در حوزه ترافیک، گذرنامه، مرز، امنیت و انتظامی بررسی شده و امسال آنها را رفع کردیم.

اسحاقی بیان کرد: طبیعی است در هر کاری اشکالاتی پیش بیاید که این اشکالات هم در خدمات رسانی به زائران شناسایی شده و بسیاری از آنها در حین انجام کار رفع شده است. همچنین مشکلات بخش زیرساختی نیز بلافاصله پس از اربعین و تا سال آینده رفع خواهد شد.

وی عنوان کرد: همه پیش بینی های لازم از نقطه صفر مرزی که زائران وارد می شوند تا عمق استان و بیرون از آن صورت گرفته و پیش بینی می شود که در برگشت زائران مشکل خاصی به وجود نیاید.

فرمانده انتظامی خوزستان گفت: تمامی پلیس های تخصصی ناجا از مرزبانی و گذرنامه تا ترافیک برای تسهیل حرکت زائران بسیج شده اند. ترافیک در حال حاضر از وضعیت خوبی برخوردار است و از سمت خروجی مرزها هیچ مشکلی نداریم.

اسحاقی یادآور شد: به همه هم استانی ها توصیه می کنم که با خودروهای شخصی به پایانه های مرزی مراجعه نکنند چون با این کار برای خودشان مشکل ایجاد کرده و در ترافیک گرفتار می شوند.

وی ادامه داد: اگر ترافیک مرز به هر دلیلی کند شود به دلیل خستگی زائران در مسیرها اختلال ایجاد می شود بنابراین توصیه می شود که تحت هیچ شرایطی به پایانه های مرزی رجوع نکرده و در صورت نیاز نیز از اتوبوس هایی که در مسیرهای بستان، شلمچه و چذابه که تدارک دیده شده استفاده کنند.

فرمانده نیروی انتظامی خوزستان تأکید کرد: مردم در بحث اربعین و تسهیل عبور و مرور نقش ویژه ای داشته و کمک های بسیار خوبی هم داشتند. همچنین تمهیداتی که طی یک سال گذشته اندیشیده شده بسیاری از مشکلات را به ویژه در زمینه صدور گذرنامه و عبور از گیت ها رفع کرده است.

اسحاقی تصریح کرد: صدور ویزا به کشور عراق مربوط می شود و برای سهولت در صدور آن چندین دفتر صدور در خوزستان را به همین منظور دایر کردیم. تمهیدات لازم به صورت کامل انجام شده و تمام افرادی که درگیر خدمات رسانی هستند اعم از نیروهای لشکری و کشوری دست به دست هم دادند تا فضای خوبی را برای خدمت رسانی به زائران فراهم کنند.

وی اظهار کرد: عزم جدی خدمات رسانی به زائران حسینی باعث شده که نیروهای انتظامی چند برابر انرژی بگذارند که قطعا مردم با همکاری خود می توانند نقش ویژه ای را ایفا کنند.

فرمانده انتظامی خوزستان گفت: به طور قطع زیر سایه اهل بیت(ع) و ولایت رهبری می توان کارهای بزرگی از جمله همین حرکت های خودجوش که زمان رفت و برگشت آن یک هفته است و جمعیت زیادی رفت و آمد می کنند را رقم بزنیم.

اسحاقی افزود: حضور این جمعیت عظیم بیانگر این مفهوم است که باور و اعتقاد موجود بر پایه محبت اهل بیت (ع) شکل گرفته و اربعین در واقع مانور محبان اهل بیت (ع) است.