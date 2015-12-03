ترویج فعالیت های قرآنی در مازندران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله نورالله طبرسی صبح پنجشنبه در جلسه برگزاری هفته قرآن و عترت، از قران به عنوان میراث گران بها یاد کرد و اقدامات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران را نیز برای فعالیتهای فرهنگی و هنری شایسته برشرمد.
وی بابیان اینکه هفته قرانی باید با شکوه تر در استان برگزار شود، قران و عترت را به عنوان دو میراث گرانبها نزد بشریت برشمرد و افزود: برگزاری باشکوهتر هفته قرآنی برکاتی فراوانی برای مردمان این دیار دارد.
آیتالله طبرسی با تأکید بر اینکه باید از هر فرصتی برای تقویت مبانی قران و ترویج آموزهها و مکارم اخلاق استفاده شود، یادآور شد: با توجه به تهاجم فرهنگی دشمنان اسلام برای کمرنگ شدن اعتقادات دینی و فکری نسل جوان، فراهم شدن زمینه برگزاری فعالیتهای قرآنی یک نیاز اساسی و ضروری محسوب میشود.
نماینده ولی فقیه در مازندران ضمن ابراز خرسندی از برگزاری اولین یادواره شهدای قرآنی مازندران به عنوان یکی از برنامههای هفته قرآن و عترت استان، بیان داشت: میطلبد از هر ظرفیتی که فعالیتهای قرآنی شکل و قوام خاص یابد بهره گرفته شود.
وی با اشاره به منویات رهبری درخصوص پیاده شدن سبک زندگی اسلامی- ایرانی در جامعه، گفت: برگزاری برنامههای قرآنی به پیاده سازی سیره اهل بیت (ع) دربین گروههای مختلف سنی برای داشتن زندگی سالم، ختم شود.
آیتالله طبرسی بابیان اینکه مازندران اولین خاستگاه تشیع باوجود علما و فرهیختگان دینی و علمی بیشمار از گذشته تابهحال در انجام برنامههای قرآنی پیشگام بوده است، تأکید کرد: برگزاری هفته قرآن و عترت گامی برای پاسداشت و تکریم میراث ارزشمند رسول خدا حضرت محمد مصطفی (ص) باشد.
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