چهار بانده کردن جاده ایلام-مهران در سال آینده/ساخت پایانه اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید صبح پنجشنبه در مرز مهران اظهار داشت: برای اربعين امسال اقدامات گسترده ای را با همکاری نيروی انتظامی و مرزبانی انجام داديم و تقريبا در همه موارد بيش از سه برابر ظرفيت زيرساخت ها را افزايش داديم.

وی در ادامه با اشاره به اينکه استان ايلام دارای چهار جاده اصلی است، افزود: دو جاده از سمت ملکشاهی و ايلام به مهران ختم می شود و در نظر داريم برای اربعين سال آينده جاده ايلام به مهران را چهار بانده کنيم.

استاندار ايلام ادامه داد: با توجه به افزايش سالانه زائران اربعين و عدم تناسب زير ساخت های پايانه مهران با حجم زياد زائران، در نظر داريم يک پايانه بزرگ با نام پايانه اربعين را در کنار اين پايانه، ويژه ايام اربعين بسازيم.

مرواريد با اشاره به فعاليت مطلوب مرزبانان در برگزاری راهپيمايی بزرگ اربعين، بيان کرد: فعاليت مرزبانان در اين مراسم جهادی و ايثارگرانه است و علاوه بر انجام موفق وظايف خود، ياور برخی ديگر از ارگان ها در انجام وظايفشان بودند.

وی با اشاره به افزایش لحظه به لحظه‌ شمار زائران ورودی، گفت: تنها مشکلی که در حال حاضر وجود دارد ترافیک در مسیر مهران به ایلام است.

وی افزود: وضعیت ترافیک در جاده ارتباطی مهران - ایلام هم اکنون سنگین ولی روان است اما با توجه به افزایش حجم ورودی زوار به کشور، در ساعات و روزهای آینده ترافیک این جاده سنگین تر خواهد شد.

وی بیان کرد: بیش از ۲۰۰ هزار نفر تاکنون از مرز مهران وارد کشور شده اند.