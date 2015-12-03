نخست وزیر ترکیه از باکو دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «احمد داوداوغلو» نخست وزیر ترکیه در رسمی به به باکو با مقامات جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو می کند.

وی قرار است در این دیدار با رئیس جمهور و نخست وزیر جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کند.

قرار است در این دیدار دو طرف درباره راه های اجرای پروژه های مشترک انتقال منابع انرژی را از جمله خط لوله تاناپ برای انتقال گاز جمهوری آذربایجان به ترکیه و اروپا و نیز خط آهن باکو- تفلیس-

کارس به بحث و تبادل نظر بپردازند

همچنی احتمال می رود تشدید تنش ها میان روسیه و ترکیه نیز در دستور کار مذاکرات دو طرف قرار داشته باشد و با توجه به تحریم های اعمال شده از سوی روسیه علیه ترکیه، موضوع ترانزیت

ویژه کامیون های ترکیه از خاک جمهوری آذربایجان مورد بررسی قرار گیرد.

