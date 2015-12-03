۱۷ تیم هلال احمر کرمانشاه آماده خدمت رسانی به زوار اربعین هستند

کاووس محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم های عملیاتی جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه از روز ۵ آذر به منظور خدمت رسانی به زوار اربعین در استان حضوری فعال داشته که فعالیت آنها تا ۱۵ این ماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: در ابتدا ۱۴ تیم عملیاتی جمعیت با تجهیزات کامل در نقاط مختلف استان مستقر شدند که با توجه به بازگشت زائران و افزایش حجم ترافیک در جاده های استان ۳ تیم عملیاتی دیگر نیز به این تیم ها افزوده شد.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: برای خدمت رسانی مناسب به زائران اربعین در استان بهترین و آماده ترین نیروهای امدادی به کار گرفته شده اند.
محمودی همچنین از اسکان زائران حسینی توسط جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه خبر داد و گفت: در این راستا مکان هایی در نظر گرفته شده که به وسایل گرمایشی مجهز هستند.
وی یادآور شد: با توجه به بازدیدهایی که از پایگاه های امدادی جمعیت در سطح استان به عمل آمده خوشبختانه خدمت رسانی به زوار اربعین با روند رضایت بخشی در حال انجام است.
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