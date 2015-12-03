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۱۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۰۰

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه:

۱۷ تیم هلال احمر کرمانشاه آماده خدمت رسانی به زوار اربعین هستند

۱۷ تیم هلال احمر کرمانشاه آماده خدمت رسانی به زوار اربعین هستند

کرمانشاه- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه گفت: به منظور خدمت رسانی مناسب به زوار اربعین در استان تعداد تیم های امدادی جمعیت به ۱۷ تیم افزایش یافته است.

کاووس محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم های عملیاتی جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه از روز ۵ آذر به منظور خدمت رسانی به زوار اربعین در استان حضوری فعال داشته که فعالیت آنها تا ۱۵ این ماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در ابتدا ۱۴ تیم عملیاتی جمعیت با تجهیزات کامل در نقاط مختلف استان مستقر شدند که با توجه به بازگشت زائران و افزایش حجم ترافیک در جاده های استان ۳ تیم عملیاتی دیگر نیز به این تیم ها افزوده شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: برای خدمت رسانی مناسب به زائران اربعین در استان بهترین و آماده ترین نیروهای امدادی به کار گرفته شده اند.

محمودی همچنین از اسکان زائران حسینی توسط جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه خبر داد و گفت: در این راستا مکان هایی در نظر گرفته شده که به وسایل گرمایشی مجهز هستند.

وی یادآور شد: با توجه به بازدیدهایی که از پایگاه های امدادی جمعیت در سطح استان به عمل آمده خوشبختانه خدمت رسانی به زوار اربعین با روند رضایت بخشی در حال انجام است. 

کد مطلب 2990423

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