برگزاری۴۰۰گفتمان دینی در استان سمنان/تعمیق باورهای دینی در اولویت

حجتالاسلام علی شکری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با عنایت به بازخورد مثبت مدل فرهنگی گفتمان دینی در سنوات گذشته و بر اساس نیازسنجی از مراکز آموزشی برای توسعه و تقویت نظام تبلیغ دینی در ارتباط دوسویه مؤثر و کارآمد با مخاطبان خصوصاً جامعه هدف جوانان و نوجوانان، اقدام به اجرای آن در سطح مدارس استان میشود.
وی با تأکید بر اینکه این گفتمانها در سطح مدرسه و با ارزیابی نوع نیاز مخاطبان صورت میگیرد، افزود: گفتمان دینی مدارس از طریق تبادل و تعامل کلامی و بهصورت چهره به چهره در یک ارتباط دوسویه استاد و مخاطب بهصورت گفتمانی در فضای مدرسه برگزار میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان، همچنین درباره تأثیر برگزاری این گفتمانها در زندگی دانش آموزان، بیان داشت: این فعالیت به دنبال تعمیق باورهای دینی، رفع شبهات اعتقادی و حل مسائل فردی در حوزه دین و اساساً روزآمد ساختن دین در زندگی روزمره برای اشاعه سبک زندگی اسلامی در میان جوانان در سطح مدارس است.
شکری افزود: طبق هماهنگی بهعملآمده با اداره کل آموزشوپرورش و با عنایت به رسالت فرهنگی، دینی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی، در سطح ۸۰ مدرسه سطح استان با بهرهگیری از اساتید و روحانیان مجرب برگزار شد .
وی در خاتمه، هدف از برگزاری گفتمانهای دینی را پاسخ به سؤالات مختلف قشر جوان و نوجوان جامعه بهویژه درزمینه القاء شبهات دینی از سوی معاندان و فرقههای انحرافی دانست و خاطرنشان کرد: این گفتمانها در راستای ترویج فرهنگ قرآنی، دینی، مذهبی و با موضوعات مختلف ولایتفقیه، بصیرت در جامعه اسلامی، فرهنگ نماز و نمازخوانی، انقلاب اسلامی، روابط زن و مرد، رمز و راز موفقیت جوان، مهدویت، نحلههای انحرافی، سبک زندگی اسلامی، فرهنگ عاشورایی و بیان مسائل روز برگزار میشود.
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