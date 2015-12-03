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۱۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۰۸

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان خبر داد:

برگزاری۴۰۰گفتمان دینی در استان سمنان/تعمیق باورهای دینی در اولویت

برگزاری۴۰۰گفتمان دینی در استان سمنان/تعمیق باورهای دینی در اولویت

شاهرود - مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان، از برگزاری ۴۰۰ گفتمان دینی دانش‌آموزی از ابتدای سال جاری در سطح ۸۰ مدرسه استان خبر داد.

حجت‌الاسلام علی شکری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با عنایت به بازخورد مثبت مدل فرهنگی گفتمان دینی در سنوات گذشته و بر اساس نیازسنجی از مراکز آموزشی برای توسعه و تقویت نظام تبلیغ دینی در ارتباط دوسویه مؤثر و کارآمد با مخاطبان خصوصاً جامعه هدف جوانان و نوجوانان، اقدام به اجرای آن در سطح مدارس استان می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه این گفتمان‌ها در سطح مدرسه و با ارزیابی نوع نیاز مخاطبان صورت می‌گیرد، افزود: گفتمان دینی مدارس از طریق تبادل و تعامل کلامی و به‌صورت چهره به چهره در یک ارتباط دوسویه استاد و مخاطب به‌صورت گفتمانی در فضای مدرسه برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان، همچنین درباره تأثیر برگزاری این گفتمان‌ها در زندگی دانش آموزان، بیان داشت: این فعالیت به دنبال تعمیق باورهای دینی، رفع شبهات اعتقادی و حل مسائل فردی در حوزه دین و اساساً روزآمد ساختن دین در زندگی روزمره برای اشاعه سبک زندگی اسلامی در میان جوانان در سطح مدارس است.

شکری افزود: طبق هماهنگی به‌عمل‌آمده با اداره کل آموزش‌وپرورش و با عنایت به رسالت فرهنگی، دینی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی، در سطح ۸۰ مدرسه سطح استان با بهره‌گیری از اساتید و روحانیان مجرب برگزار شد .

وی در خاتمه، هدف از برگزاری گفتمان‌های دینی را پاسخ به سؤالات مختلف قشر جوان و نوجوان جامعه به‌ویژه درزمینه القاء شبهات دینی از سوی معاندان و فرقه‌های انحرافی دانست و خاطرنشان کرد: این گفتمان‌ها در راستای ترویج فرهنگ قرآنی، دینی، مذهبی و با موضوعات مختلف ولایت‌فقیه، بصیرت در جامعه اسلامی، فرهنگ نماز و نمازخوانی، انقلاب اسلامی، روابط زن و مرد، رمز و راز موفقیت جوان، مهدویت، نحله‌های انحرافی، سبک زندگی اسلامی، فرهنگ عاشورایی و بیان مسائل روز برگزار می‌شود.

کد مطلب 2990427

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