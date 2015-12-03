علی محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طی سال های اخیر حضور بانوان دهیار در استان زنجان رشد خوبی داشته است، افزود: حضور ۵۲ دهیار خانم در روستاها ظرفیت بسیار خوبی است و این رشد و بالندگی فرهنگی و اجتماعی را نشان می دهد.

وی اظهار کرد: این حضور پر رنگ بانوان در دهیاری ها بیانگر لیاقت و شایستگی آنها است.

محمودی گفت: بانوان دهیار در روستاها در اجرای طرح های عمرانی پشتکار خوبی دارند و با جدیت وارد کار می شوند.

مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری زنجان با اشاره به اینکه هزار و ۷۳۶ طرح برای ۵۴۱ دهیاری در استان زنجان پیش بینی شده است، گفت:۴۳ میلیارد تومان برای اجرای طرح های عمرانی در استان زنجان طی سال جاری پیش بینی شده است.

محمودی تصریح کرد: درصد پیشرفت فیزیکی طرحها ۵۸ درصد و در میانگین ۲۵ درصد است.

وی افزود: برای ۸۹ پروژه دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده است.

محمودی به نمره ارزیابی دهیاری های استان زنجان اشاره کرد و گفت: این ارزیابی ها براساس پنج شاخص فرهنگی و اجتماعی، خدماتی و عمرانی و ادارای و مالی و تعاملات اجتماعی بوده است که در این میان براساس ارزیابی بانوان دهیار از نمره ۱۰۰ امتیاز ۶۵ و آقایان امتیاز ۶۶.۲ را کسب کردند.