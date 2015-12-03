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۱۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۱۰

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری زنجان:

بانوان دهیار زنجان در اجرای طرح‌های عمرانی پشتکار خوبی دارند

بانوان دهیار زنجان در اجرای طرح‌های عمرانی پشتکار خوبی دارند

زنجان- مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری زنجان گفت: بانوان دهیار در استان زنجان در اجرای طرح‌های عمرانی پشتکار خوبی دارند.

علی محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طی سال های اخیر حضور بانوان دهیار در استان زنجان رشد خوبی داشته است، افزود: حضور ۵۲ دهیار خانم در روستاها ظرفیت بسیار خوبی است و این رشد و بالندگی فرهنگی و اجتماعی را نشان می دهد. 

وی اظهار کرد: این حضور پر رنگ بانوان در دهیاری ها بیانگر لیاقت و شایستگی آنها است. 

محمودی گفت: بانوان دهیار در روستاها در اجرای طرح های عمرانی پشتکار خوبی دارند و با جدیت وارد کار می شوند. 

مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری زنجان با  اشاره به اینکه هزار و ۷۳۶ طرح برای ۵۴۱ دهیاری در استان زنجان پیش بینی شده است، گفت:۴۳ میلیارد تومان برای اجرای طرح های  عمرانی در استان زنجان طی سال جاری پیش بینی شده است. 

محمودی تصریح کرد: درصد پیشرفت فیزیکی طرحها ۵۸ درصد و در میانگین ۲۵ درصد است. 

وی افزود: برای ۸۹ پروژه دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده است.

محمودی به نمره ارزیابی دهیاری های استان زنجان اشاره کرد و گفت: این ارزیابی ها براساس پنج شاخص فرهنگی و اجتماعی، خدماتی و عمرانی و ادارای و مالی و تعاملات اجتماعی بوده است که در این میان براساس ارزیابی بانوان دهیار از نمره ۱۰۰ امتیاز ۶۵ و آقایان امتیاز ۶۶.۲ را کسب کردند. 

کد مطلب 2990429

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