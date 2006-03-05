" تاريخچه پليس در ايران " مكتوب شد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، " نيروي انتظامي ، يكصد سال فراز و فرود " بررسي تاريخ تشكيلات امنيتي از اواخر حكومت ناصرالدين شاه قاجار تا پيروزي انقلاب اسلامي را در بر مي گيرد . اين كتاب به منزله تاريخ معاصر پليس است واز اسناد و مدارك معتبر اخذ شده است .

جلد اول " نيروي انتظامي ، يكصد سال فراز و فرود " كه به دوره قاجار اختصاص يافته است در سال 83 منتشر شد و مورد استقبال گسترده قرار گرفت . جلد دوم اين كتاب به بررسي تاريخ تشكيلات امنيتي شامل ژاندارمري ، پليس غرب و جنوب و شمال و گارد گمرك از كودتاي 1299 تا دوران مصدق مي پردازدودر هزار صفحه مصور تدوين شده است . مجلد سوم نيز تاريخ پليس و ساواك از كودتاي 1332 تا بهمن 1357 را در كتابي هزار صفحه اي معرفي مي كند . جلد دوم و سوم " نيروي انتظامي ، يكصد سال فراز و فرود " در مرحله تصحيح نهايي است و اوايل سال 85 در اختيار خوانندگان قرار مي گيرد .

كتابهاي " شصت و يكسال " ( بررسي تاريخ ايران از سال 1298 الي 1359 ) در دوهزار صفحه توسط نشر ثالث ، سي سال جاسوسي در ارتش شاهنشاهي " توسط نشر عطايي ، " زنان صدرنشين پهلوي " ( درباره زنان با نفوذ در تاريخ پنجاه و هفت ساله پهلوي ) در هزار صفحه توسط نشر علمي ، " هويدا بر سرير قدرت " و " پشت ديوارهاي كاخ سلطنتي " ( سرگذشت سه دختر قاجار در قصر پهلوي " كتاب هاي تازه خسرو معتضد هستند كه در اوايل سال آينده به بازار كتاب تاريخ و ادبيات عرضه خواهند شد .