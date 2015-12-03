حسین اکبرپور با اشاره به وضعیت تئاتر مشهد به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه وضعیت تئاتر نسبت به سال های گذشته با قرار گرفتن در سیستم مدیریتی بهتر شد اما هنوز هم نیازمند حمایت های ارگان ها و سازمان های دولتی هستیم.

وی ادامه داد: منظورم از حمایت ارگان های دولتی حمایت های مادی و دادن مبلغی به بچه های تئاتر نیست بلکه با بخشی از خرید بلیت های تئاتر می توانند کمک بزرگی به هنرمندان این عرصه داشته باشند.

این کارگردان تئاتر مشهدی با بیان اینکه قرار دادن تجهیزات و امکانات به هنرمندان تئاتر می تواند از دیگر حمایت های نهادهای دولتی باشد، افزود: دستگاه های دولتی می توانند در تبلیغات عمومی اجرای نمایش های کمک شایان توجهی به گروه های تئاتری سطح شهر داشته باشند.

وی تئاتر را هنری بی رحم دانست و گفت: هنرمندان تئاتر تمام مخارج و هزینه های زندگی شان را باید از این راه تامین کنند و مشکلات مالی هنرمندان را از این هنر فاخر جدا می کند.

کارگردان نمایش «پناهنده» در توضیح این نمایش گفت: این نمایش به جنگ عراق علیه ایران و به سال های ۶۲ و ۶۳ برمی‌گردد و داستان آن در مورد سربازی است که عاشق شده و ناچار است برای ادامه دوران خدمت سربازی به مناطق جنگی بازگردد.

وی بیان کرد: این نمایش تا ۱۷ آذرماه هر شب ساعت ۱۸ در تئاتر شهر واقع در مجتمع امام رضا(ع) پارک ملت مشهد به روی صحنه می رود.

اکبرپور اشاره ای به برخی از عوامل این نمایش پناهنده داشت و افزود: حسین طاهری از پیشکسوتان تئاتر مشهد، ندا محمدی از اساتید دانشگاه و مدرس بازیگری در مشهد، منیره آلاداغی، زینب مشعل دار و عادل توکلی نسب از جمله بازیگران این نمایش بوده و علی میرزا عمادی نیز نویسندگی آن را برعهده داشته است.

وی با اشاره به استقبال و بازخورد مناسب این نمایش در چند شب اخیر اجرای آن بیان کرد: انتخاب متن تا تمرین و اجرای این نمایش حدود پنج ماه به طول انجامید.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اکبرپور کارشناس کارگردانی نمایش از دانشگاه نبی اکرم(ص) تبریز است. وی فعالیت در رشته تئاتر را در مشهد از سال ۸۳-۸۴ آغاز کرد و تا به امروز در بیش از ۳۵ پروژه تئاتر در عناوین مختلف حضور فعالی داشته است.

اکبرپور به جز «پناهنده» تاکنون نمایش های «آنان که گذشته را به خاطر نمی آورند» و «مامانو حدس بزن» نیز را به روی صحنه آورده است که نمایش های او در جشنواره های نمایشنامه خوانی و تئاتر دانشگاهیان حضور داشته اند.

گفتنی است؛ نمایش «پناهنده» این کارگردان تئاتر به همراه دو نمایش دیگر از مشهد برای حضور در بخش نهایی سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی شد اما در مرحله نهایی منتخب نشد.