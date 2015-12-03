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۱۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۰۱

مدیرکل هواشناسی خوزستان:

دمای خوزستان ۱۲ درجه کاهش می‌یابد/ احتمال سیلابی شدن رودخانه‌ها

دمای خوزستان ۱۲ درجه کاهش می‌یابد/ احتمال سیلابی شدن رودخانه‌ها

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: پیش بینی می شود از اواخر وقت امروز کاهش شدید دما بین ۱۰ تا ۱۲ درجه سانتیگراد در استان شاهد باشیم.

کوروش بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای امروز در سراسر استان خوزستان و به ویژه نوار مرزی (مرزهای شلمچه و چذابه) انتظار بارش های پراکنده همراه با رعد و برق، وزش باد و گرد و غبار پیش بینی شده است.

وی افزود: شدت باران در این رزوها برای مناطق شمال، شرق و ارتفاعات استان شدت بالایی دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: احتمال آبگرفتگی و سیلابی شدن رودخانه های استان خوزستان نیز وجود دارد.

بهادری تأکید کرد: پیش بینی می شود از اواخر وقت امروز کاهش شدید دما را بین ۱۰ تا ۱۲ درجه سانتیگراد در استان شاهد باشیم.

وی عنوان کرد: طی شبانه روز گذشته رامهرمز و شادگان با دمای هوای ۲۸ درجه سانتگیراد و دهدز با دمای هوای هشت درجه به ترتیب گرمترین و خنک ترین شهرهای خوزستان خوزستان بودند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: حداکثر بارش طی ۲۴ ساعت گذشته متعلق به شهرستان لالی با ۴۴.۷ میلی متر و گتوند با ۴۱.۳ میلی متر است.

بهادری یادآور شد: دمای هوای اهواز هم اکنون ۱۷ درجه سانتی گراد بوده که نسبت به روز گذشته دو درجه کاهش دما داشته است. همچنین در شبانه روز گذشته ۶.۸ میلی متر بارندگی را در این شهر داشتیم.

کد مطلب 2990432

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