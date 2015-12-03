شهرداری کاشان به مصاف شهرداری تبریز می رود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم هندبال شهرداری کاشان عصر روز پنجشنبه در هفته ششم لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور در برابر شهرداری تبریز قرار می گیرد.

این تیم کاشانی که در هفته‌های نخستین لیگ برتر عملکرد چندان مناسبی از خود به نمایش نگذاشت، تلاش می‌کند که در هفته ششم مسابقات، عملکرد خود را بهبود بخشد.

رقابت‌های لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور که با تعویق نزدیک به دو ماه از پنجشنبه آغاز می‌شود، عصر روز پنجشنبه، با مصاف شهرداری کاشان و شهرداری تبریز تداوم پیدا می‌کند.

نماینده اصفهان در هفته‌های نخستین چندان نتوانست عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد و در حال حاضر در جایگاه پنجم جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار گرفته است.

این تیم اصفهانی باید تلاش کند که در هفته‌های باقیمانده پیروزی مسابقات را به خود اختصاص دهد تا در جدول رده‌بندی رقابت‌ها صعود داشته باشد.