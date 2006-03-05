ايران در جام جهاني براي صلح فوتبال بازي مي كند

به گزارش خبرنگار "مهر" امانوئل ماراداس سخنگوي فيفا و دستيار مخصوص سپ بلاتر تصريح كرد: فيفا هيچ كاري با سياست ندارد.

وي افزود: ايران عضو فيفاست و به جام جهاني صعود كرده است.آنها در جام جهاني حضور پيدا مي كنند تا براي جوانانشان و صلح، فوتبال بازي كنند.

منابع خبري غربي نيز دراين خصوص مدتها تبليغات براه انداختند كه ايده حذف ايران از رقابت هاي جام جهاني زماني مطرح شد كه محموداحمدي نژاد رييس جمهور ايران، موضوع هولوكاست مورد ادعاي صهيونيستها را افسانه خواند و برخي از قانونگذاران اسراييلي و اروپايي نيزدر مقابل طرح موضوع حذف ايران از جام جهاني را مطرح كردند كه اين موضوع با واكنش منفي اهالي ورزش درجهان مواجه گرديد.

تيم ملي ايران در تاريخ 11 ژوئن در نورنبرگ به مصاف مكزيك مي رود. اين تيم ديدارهاي بعدي خود را با پرتغال و آنگولا برگزار خواهد كرد.