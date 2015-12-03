آمادگی کرمانشاه برای بازگشت زائران/ مشکلی برای اسکان زوار نداریم

رضا نجفیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به مجموع اقدامات انجام شده از هفته های گذشته و تشکیل کمیته های متعدد در خصوص میزبانی از زوار، موفقیت های خوبی تا بدین لحظه حاصل شده است.

مدیر حج و زیارت استان کرمانشاه با اشاره به تعداد۵۰ هزار تختخواب و کف خواب برای استراحت زوار در این استان، افزود: زائران توجه داشته باشند که بازگشت خود را مدیریت کرده و به منظور جلوگیری از ازدحام جمعیت در مرزها از تعجیل و شتابزدگی در بازگشت خود داری کنند.

نجفیان افزود: تا ۲۸ صفر امکان اقامت زوار در عراق وجود دارد و با توجه به کاهش محسوس دما و احتمال بارندگی درخواست ما از زوار گرامی مدیریت در بازگشت است تا مشکلی ایجاد نشود.

وی بیان کرد: تمهیدات لازم برای جا به جایی زائران در مرز مهران اندیشیده شده و صدها دستگاه اتوبوس با هماهنگی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان در مرز مهیا شده و در صورت نیاز از ناوگان حمل و نقل برون شهری استان های همجوار از جمله کردستان و همدان نیز استفاده می شود.

پیش بینی تردد بیش از ۵۰۰ هزار زائر از استان کرمانشاه

نجفیان گفت: به هنگام رفت بالغ بر ۵۰۰ هزار زائر از استان کرمانشاه عبور کردند و در بازگشت این تعداد افزایش چشمگیری خواهد داشت اما برای بازگشت زوار نیز تمهیدات لازم در استان کرمانشاه اتخاذ شده و مشکلی در خصوص اسکان زائران در استان نداریم.

وی محور حمیل به اسلام آباد و کرمانشاه را دارای بیشترین بار ترافیکی و حجم تردد زوار به هنگام بازگشت عنوان کرد و گفت: با اقدامات خوب و مطلوب نیروهای انتظامی و پلیس راه موردی در خصوص وقوع حادثه دلخراش برای زوار در هنگام اعزام نداشتیم و امیدواریم با همکاری زائران با نیروهای انتظامی این مطلوب را به هنگام بازگشت نیز شاهد باشیم همچنانکه نیروی انتظامی و پلیس راه در مسیر تردد زوارو نیز مکان های اسکان عملکرد قابل تقدیری دارند.

نجفیان در ادامه گفت: امکان تردد از مرز مهران برای زوار وجود دارد و زواری که به هنگام رفت از مرزهای شلمچه و چزابه عبور کردند در بازگشت و در صورت تمایل و بروز مشکلی می توانند با ارائه کپی مانیفست های صادر شده برای بازگشت از مرز مهران عبور کنند.

نجفیان در ادامه گفت: در استان کرمانشاه برای بیش از ۱۹ هزارو ۴۰۰ زائری که در سامانه «سماح» ثبتنام کردند روادید صادر شد و از این تعداد بالغ بر ۱۵ هزار روادید متعلق به این استان بود.

پذیرایی از ۱۵۰ هزار زائر در منازل مردم

مدیر حج و زیارت استان کرمانشاه در ادامه بیان کرد: مقام معظم رهبری همواره به همکاری و تعامل و مشارکت مردم برای میزبانی و پذیرایی از زوار تاکید دارند و مردم کرمانشاه همچون قرن های متمادی امسال نیز مفتخر به میزبانی و خدمت به زوار اربعین شدند همچنانکه اسکان و پذیرایی از بیش از ۱۵۰ هزار زائر در منازل مردم انجام شد.

نجفیان گفت: در طول تاریخ تلاش دشمنان برای بر هم زدن اتحاد و انسجام و برادری شیعیان مشهود بوده اما اجتماع بزگ اربعین در سالهای اخیر و به ویژه اربعین امسال نشان از انسجام، وحدت، برادری و یکدلی شیعیان به تمام جهانیان بود که امید داریم مقدمه ای برای ظهور امام زمان ( عج) باشد.

وی افزود: از سوی خیران موکب بزرگی در جاده ماهیدشت به کرمانشاه برای خدمت به زوار برپا شده و اما موکب سید الشهدا (ع) مهمترین مکان اقامتی برای اسکان زوار در هنگام عزیمت به کربلا بود که شبانه گنجایش اسکان ۲ هزار زائر در این موکب فراهم بود.

نجفیان گفت: در ترمینال شهید کاویانی کرمانشاه استراحت گاه بزرگی برای زوار فراهم شده است و مشکلی برای اقامت زائران در استان کرمانشاه نداریم.