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۱۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۱۷

دیدار با اردن در نخستین گام؛

برنامه بازی‎های ایران در فوتسال قهرمانی آسیا مشخص شد

برنامه بازی‎های ایران در فوتسال قهرمانی آسیا مشخص شد

تیم ملی فوتسال ایران در نخستین گام در چارچوب رقابتهای فوتسال قهرمانی آسیا با اردن دیدار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ایران در گروه B رقابتهای جام ملتهای آسیا با تیم‌های اردن، عراق و چین همگروه شده است.

ایران در نخستین بازی خود در این گروه با اردن دیدار می‌کند و  در بازی‌های بعدی به ترتیب به مصاف تیم‌های چین و عراق می‌رود.

برنامه بازی‌های ایران در این مسابقات که در تاشکند ازبکستان برگزار می‌شود به شرح زیر است:

* ایران - اردن - ۲۱ بهمن
* ایران - چین - ۲۳ بهمن
*  ایران - عراق - ۲۵ بهمن 

چهاردهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا از ۱۰ تا ۲۱ فوریه ۲۰۱۶ (۲۱ بهمن تا ۲ اسفند) در تاشکند ازبکستان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2990442

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