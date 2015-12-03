به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ایران در گروه B رقابتهای جام ملتهای آسیا با تیم‌های اردن، عراق و چین همگروه شده است.

ایران در نخستین بازی خود در این گروه با اردن دیدار می‌کند و در بازی‌های بعدی به ترتیب به مصاف تیم‌های چین و عراق می‌رود.

برنامه بازی‌های ایران در این مسابقات که در تاشکند ازبکستان برگزار می‌شود به شرح زیر است:



* ایران - اردن - ۲۱ بهمن

* ایران - چین - ۲۳ بهمن

* ایران - عراق - ۲۵ بهمن

چهاردهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا از ۱۰ تا ۲۱ فوریه ۲۰۱۶ (۲۱ بهمن تا ۲ اسفند) در تاشکند ازبکستان برگزار خواهد شد.