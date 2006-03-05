به گزارش خبرگزاري "مهر"، نظرسنجي به عمل آمده توسط اين نشريه نشان مي دهد كه حدود 43 درصد از راي دهندگان معتقدند اسكار بهترين بازيگر رشته هاي بهترين هنرپيشه مرد و زن به بازيگران فيلم تحسين شده "قدم زني در مسير" تعلق مي گيرد. اين در حالي است كه مخاطبان اين نشريه شانس هيث لجر، بازيگر جوان فيلم "كوهستان بروكبك" را در كسب اسكار بهترين هنرپيشه مرد 40 درصد پيش بيني كردند.



در اين ميان فيليپ سيمور هافمن، بازيگر فيلم "كاپوتي" از اقبال كمتري برخوردار است، چرا كه تنها 9 درصد از راي دهندگان وي را شايسته دريافت جايزه آكادمي دانسته اند. با اين حال شانس وي از ديويد استراترن، بازيگر فيلم "شب بخير و موفق باشيد" بيشتر است، چرا كه او تنها 5 درصد از آرا را به خود اختصاص داده است.



در رشته بهترين هنرپيشه زن در نقش محوري ريس ويترسپون با كسب 33 درصد آرا يكه تاز ميدان است. اين در شرايطي است كه جودي دنچ و كايرا نايتلي، رقباي بريتانيايي او با كسب 24 درصد و 22 درصد از آرا به ترتيب در مقام دوم و سوم قرار گرفتند.



به رغم بازي شگفت انگيزي كه فيليسيتي هافمن در فيلم "ترنس امريكا" از خود به نمايش گذاشت مخاطبان نشريه هلو تنها 13 درصد به موفقيت وي در شب طلايي اسكار راي دادند و چارليز ترون نيز تنها 8 درصد آرا را براي دريافت تنديس اسكار بهترين هنرپيشه زن در نقش مكمل از آن خود دارد.



بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهد كه فيلم "كوهستان بروكبك" از بيشترين شانس براي دريافت تنديس اسكار بهترين فيلم برخوردار است و در اين ميان آنگ لي، خالق اين فيلم نيز اقبال بسياري در كسب اسكار دارد.